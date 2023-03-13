【企業盈警】綠城服務（０２８６９）料去年純利下降最多４０％

《經濟通通訊社１３日專訊》綠城服務（０２８６９）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利同比下降３０％至４０％，核心經營利潤下降約５％至１０％，而收入增長超過１８％

。

該集團指，純利下降主因基於審慎原則，應收帳款及其他應收款減值準備增加，以及金融工

具等資產減值增加，以及受中國房地產行業環境及疫情反復影響，收入增幅下降的同時，成本上

漲。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

