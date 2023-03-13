  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/03/2023 07:52

【企業盈警】綠城服務（０２８６９）料去年純利下降最多４０％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》綠城服務（０２８６９）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度純利同比下降３０％至４０％，核心經營利潤下降約５％至１０％，而收入增長超過１８％

　　該集團指，純利下降主因基於審慎原則，應收帳款及其他應收款減值準備增加，以及金融工
具等資產減值增加，以及受中國房地產行業環境及疫情反復影響，收入增幅下降的同時，成本上
漲。
　　該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事10/03/2023
《神州經脈》習近平展開第三個任期　人民幣回升　滬指五連跌
人氣文章財經熱話10/03/2023
《嚟緊炒D乜》小鵬汽車下周派全年度業績　中線目標價69銀
人氣文章專訪10/03/2023
【專訪】野村陸挺：內房持續復甦　須紮根未來城市化方向（有片）
人氣文章中國故事10/03/2023
【兩會焦點－專訪】中手游冼漢迪：冀放寬港人投資互聯網企業限制
人氣文章財經熱話10/03/2023
【跌市的選擇】業績優於預期花旗看51元　港鐵勝在夠穩定
人氣文章國際動態10/03/2023
美國南韓舉行「自由護盾」演習前，北韓發射多枚導彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金