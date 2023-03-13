  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/03/2023 19:04

《日入而息》匯控購矽谷銀行英國子公司，富衛再提交在港上市申請

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
李強稱中國防疫策略及措施完全正確，成效巨大；新一屆政府工作要把施工宏偉藍圖變成美好現
實；港澳在發展中確實遇暫時困難，惟明天一定更好；要讓更多台胞台企來大陸，融得進，有更
好發展；達到５％左右經濟增長目標非容易事；部門監管不能只踩剎車，要問計於民問需於民　
匯控（００００５）以１英鎊象徵式代價收購矽谷銀行英國子公司；金管局表示矽谷銀行在港沒
有經營銀行業務，續關注事件；證監會表示矽谷銀行不是香港任何持牌機構主要股東　　　　　
富衛第三度提交上市申請，去年新業務價值升２９％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超稱不能接受錯播國歌，繼續與Ｇｏｏｇｌｅ交涉；李家超下午在北京與商會成員會面，明
日拜訪中央部委　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報Ｔｅｓｌａ低價車型不再使用比亞迪（０１２１１）電池　　　　　　　　　　　　　　　
平安好醫生（０１８３３）去年虧損收窄至６﹒１億元人民幣，不派息　　　　　　　　　　　
丘鈦科技（０１４７８）去年純利跌８０％至１﹒７億元人民幣，不派息　　　　　　　　　　
香港航空４月７日起開通每周四班來往香港福岡直航服務　　　　　　　　　　　　　　　　　
六大博企近期向澳門政府提交舉辦體育賽事初步規劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒指高收３７６點報１９６９５，中海油升６％，東方海外跌６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬綜指收升１﹒２％，李強指達５％經濟增長目標不易
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　矽谷銀行爆煲，聯儲或被迫調整加息步伐　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０６７６╱８０，日圓最新報１３３﹒３２╱３５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　丘鈦科技（０１４７８）去年純利跌８０％至１﹒７億元人民幣，不派息
　　平安好醫生（０１８３３）去年虧損收窄至６﹒１億元人民幣，不派息　
　　諾輝健康（０６６０６）去年虧損收窄至７９２３﹒８萬元人民幣　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　富衛集團向港交所重新提交上市申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　保誠（０２３７８）獲納入滬港通機制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　新地（０００１６）ＮＯＶＯ　ＬＡＮＤ　９日套現逾４０億元　　　　　　　　
　　宏利（００９４１）委任湯嘉麗為香港及澳門首席營運總監　　　　　　　　　　
　　百度（０９８８８）在海外上線ＡＩ聊天ＡＰＰ「ＷｉｓｅＡＩ」　　　　　　　
　　中銀香港（０２３８８）為「私人財富」客戶推出手機銀行企業債券服務　　　　
　　匯豐推出海外護照持有人數碼開戶服務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　騰訊（００７００）申請微信刷掌新商標　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　晨訊科技（０２０００）首兩個月收入７６７０萬，按年跌２８﹒５％　　　　　
　　國壽（０２６２８）首兩個月原保險保費收入按年持平　　　　　　　　　　　　
　　據報Ｔｅｓｌａ低價車型不再使用比亞迪（０１２１１）電池　　　　　　　　　
　　吉利汽車（００１７５）推購置稅減半優惠，最高補貼３萬元人民幣　　　　　　
　　新華保險（０１３３６）首兩月保費收入４６３﹒５億元人民幣，微跌０﹒０７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　五礦資源（０１２０８）礦山營運正在恢復滿負荷生產　　　　　　　　　　　　
　　綠地香港（００３３７）首兩月合約銷售額升１０﹒９％至２２﹒２８億元人民幣
　　信達國際（００１１１）祝瑞敏辭任主席，張毅接任　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　高視醫療（０２４０７）獲納入滬深港通計劃的合資格股份
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐美市場復甦，浙江義烏帳篷訂單翻倍　　　　　　　　
　　上交所將發布四條新指數，涉新能源、工業機械領域　　
　　醫保局表示若互聯網＋醫療服務與線下相同可納入醫保　
　　工信部赴天津調研汽車有害物質及可回收利用率管理　　
　　成都大力發展新能源汽車，目標２０２５年產２５萬輛　
　　內媒表示權威部門未證實７月起實施車輛新排放標準　　
　　人行４１０億逆回購利率持平，淨投放３４０億　　　　
　　文旅部發布第二批恢復出境團隊旅遊國家名單　　　　　
　　中國斡旋下，沙特伊朗七年後在北京復交　　　　　　　
　　奇瑞汽車擲百億加入減價戰，最高補貼３﹒１萬　　　　
　　深圳龍崗買車最高補貼１﹒５萬元人民幣，港澳車主同享
　　中消協鼓勵網上點餐平台推自動提醒菜量功能減少浪費　
　　外媒指習近平下周出訪俄羅斯，中方暫未證實　　　　　
　　支付寶掌紋支付設備外觀專利獲授權　　　　　　　　　
　　中方堅決反對英國對台出售潛艇部件與技術　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
台股收升０﹒２％，矽銀倒閉對台灣金融業影響不大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《兩會焦點》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
人大閉幕，習近平稱更好統籌發展和安全，推動高質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　
回應人口紅利消失，李強稱人力資源豐富仍有顯著優勢　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超祝賀兩會勝利閉幕，香港將更主動對接國家戰略　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李強稱中國防疫策略及措施完全正確，成效巨大；新一屆政府工作要把施工宏偉藍圖變成美好現
實；港澳在發展中確實遇暫時困難，惟明天一定更好；要讓更多台胞台企來大陸，融得進，有更
好發展；達到５％左右經濟增長目標非容易事；部門監管不能只踩剎車，要問計於民問需於民　
李強談中美脫勾：中美合作大有可為，唯獨打壓無好處　　　　　　　　　　　　　　　　　　
民營發展環境會愈來愈好，李強：與民營企業家交朋友　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中總表示習主席講話為香港實踐新篇章添信心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
土耳其央行迫當地銀行降消費貸款利率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英國計劃在預算案宣布減免１１０億英鎊營業稅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＵＳＤＣ波動牽連比特幣，在Ｃｏｉｎｂａｓｅ有溢價　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
加拿大擬設外國代理人登記處，或因中國涉干預選舉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《矽銀爆雷》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
ＳＯＨＯ中國（００４１０）潘石屹稱從來沒有在硅谷銀行開戶及存款　　　　　　　　　　　
九安醫療表示在矽谷銀行的存款額佔資產總額比例約５％　　　　　　　　　　　　　　　　　
匯控（００００５）據報研究競購矽谷銀行英國分行；匯控以１英鎊象徵式代價收購矽谷銀行英
國子公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
浦發銀行呼籲客戶冷靜，與矽谷銀行合資企業運作穩健　　　　　　　　　　　　　　　　　　
海通證券表示矽銀倒閉事件或是預警　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
矽谷銀行ＣＥＯ二月底賣出３６０萬美元公司股票　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
矽銀於崩潰前將加拿大貸款組合規模增加一倍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
科濟藥業（０２１７１）未在ＳＶＢ持有現金存款或信貸額度　　　　　　　　　　　　　　　
穩定幣發行人披露３３億美元的矽谷銀行風險敞口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
總資產達２０９０億美元，短期內倒閉有幾大因素　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國財政部表示部分機構存在類似矽谷銀行的問題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美股期貨回升，３月道期現漲４０５點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英國的銀行擬接收矽谷銀行英國附屬公司存戶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局表示矽谷銀行在港沒有經營銀行業務，續關注事件　　　　　　　　　　　　　　　　　
證監會表示矽谷銀行不是香港任何持牌機構主要股東　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
地區康健中心職員涉嫌行賄疫苗中心護士免打針獲針紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超稱不能接受錯播國歌，繼續與Ｇｏｏｇｌｅ交涉；李家超下午在北京與商會成員會面，明
日拜訪中央部委　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
楊潤雄恭賀楊紫瓊封奧斯卡影后，稱彰顯香港演員實力；楊潤雄與國家體育總局局長會面，探討
交流合作機會　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
環保署邀請報價承投紙包飲品盒回收處理服務合約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
護理專科學院建議由護士管理局為非本地護士把關　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
十六區關愛隊今起接受報名，麥美娟冀「政商民」合作　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳茂波稱香港要集中精力資源，心無旁騖全力發展經濟　　　　　　　　　　　　　　　　　　
黃家和料餐飲業透過消費券獲得收益會較以往少　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
六大博企近期向澳門政府提交舉辦體育賽事初步規劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
外交部駐港公署及港府斥歐盟對前支聯會成員判刑說三道四　　　　　　　　　　　　　　　　
互聯互通今擴容，深股通額度全日用近２３億元；滬股通額度全日用近２６億元，陸股通流入近
２８億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
十大屋苑周末成交按周跌四成，創１２周新低　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美聯料今季內地買家佔比升至１５－２０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
楊紫瓊奪奧斯卡最佳女主角，成首位亞裔影后　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
博愛醫院藥車電線損毀護士觸電受傷，院方稱不尋常已報警　　　　　　　　　　　　　　　　
聯交所表示上市委員會去年審理１２６份上市申請，５家ＳＰＡＣ上市　　　　　　　　　　　
電影發展局表示串流平台內容開發計劃接受報名，獎金最高５７０萬　　　　　　　　　　　　
元朗「青年綠洲」宿舍今起招租，月租２９５０元起　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
德勤表示全球零售環境基本恢復疫情前水平，前十強中七成為美企　　　　　　　　　　　　　
煤氣公司提供１８個實習職位，支持本港大專生赴內地接受培訓　　　　　　　　　　　　　　
新一輪「企業內地與海外暑期實習計劃」推出，名額３２０個　　　　　　　　　　　　　　　
香港航空４月７日起開通每周四班來往香港福岡直航服務　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府下月發消費券，Ｔａｐ　＆　Ｇｏ將向中小企提供免交易費優惠　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｚｚ）

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事13/03/2023
《神州經脈》人大閉幕股市回穩　矽銀事件促資金回流
人氣文章中國故事13/03/2023
【兩會焦點】李強首秀拋金句：經濟前景長風破浪　要與民營做朋友
人氣文章財經熱話13/03/2023
【矽銀爆雷】匯控以1英鎊象徵式代價收購矽谷銀行英國子公司
人氣文章香港要聞13/03/2023
地區康健中心職員涉嫌行賄疫苗中心護士免打針獲針紙
人氣文章香港要聞13/03/2023
楊紫瓊奪奧斯卡最佳女主角，成首位亞裔影后
人氣文章財經熱話13/03/2023
《午市前瞻》修復裂口期間難斷言回升 矽銀破產或礙B仔股上市
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金