《日入而息》匯控購矽谷銀行英國子公司，富衛再提交在港上市申請

《今天重點》

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李強稱中國防疫策略及措施完全正確，成效巨大；新一屆政府工作要把施工宏偉藍圖變成美好現

實；港澳在發展中確實遇暫時困難，惟明天一定更好；要讓更多台胞台企來大陸，融得進，有更

好發展；達到５％左右經濟增長目標非容易事；部門監管不能只踩剎車，要問計於民問需於民

匯控（００００５）以１英鎊象徵式代價收購矽谷銀行英國子公司；金管局表示矽谷銀行在港沒

有經營銀行業務，續關注事件；證監會表示矽谷銀行不是香港任何持牌機構主要股東

富衛第三度提交上市申請，去年新業務價值升２９％

李家超稱不能接受錯播國歌，繼續與Ｇｏｏｇｌｅ交涉；李家超下午在北京與商會成員會面，明

日拜訪中央部委

據報Ｔｅｓｌａ低價車型不再使用比亞迪（０１２１１）電池

平安好醫生（０１８３３）去年虧損收窄至６﹒１億元人民幣，不派息

丘鈦科技（０１４７８）去年純利跌８０％至１﹒７億元人民幣，不派息

香港航空４月７日起開通每周四班來往香港福岡直航服務

六大博企近期向澳門政府提交舉辦體育賽事初步規劃

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《即日市況》

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恒指高收３７６點報１９６９５，中海油升６％，東方海外跌６％

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《深滬股市》

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滬綜指收升１﹒２％，李強指達５％經濟增長目標不易

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《美元匯價》

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矽谷銀行爆煲，聯儲或被迫調整加息步伐

歐元最新報１﹒０６７６╱８０，日圓最新報１３３﹒３２╱３５

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《公司業績》

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丘鈦科技（０１４７８）去年純利跌８０％至１﹒７億元人民幣，不派息

平安好醫生（０１８３３）去年虧損收窄至６﹒１億元人民幣，不派息

諾輝健康（０６６０６）去年虧損收窄至７９２３﹒８萬元人民幣

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《公司資訊》

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富衛集團向港交所重新提交上市申請

保誠（０２３７８）獲納入滬港通機制

新地（０００１６）ＮＯＶＯ ＬＡＮＤ ９日套現逾４０億元

宏利（００９４１）委任湯嘉麗為香港及澳門首席營運總監

百度（０９８８８）在海外上線ＡＩ聊天ＡＰＰ「ＷｉｓｅＡＩ」

中銀香港（０２３８８）為「私人財富」客戶推出手機銀行企業債券服務

匯豐推出海外護照持有人數碼開戶服務

騰訊（００７００）申請微信刷掌新商標

晨訊科技（０２０００）首兩個月收入７６７０萬，按年跌２８﹒５％

國壽（０２６２８）首兩個月原保險保費收入按年持平

據報Ｔｅｓｌａ低價車型不再使用比亞迪（０１２１１）電池

吉利汽車（００１７５）推購置稅減半優惠，最高補貼３萬元人民幣

新華保險（０１３３６）首兩月保費收入４６３﹒５億元人民幣，微跌０﹒０７％

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《國企紅籌》

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五礦資源（０１２０８）礦山營運正在恢復滿負荷生產

綠地香港（００３３７）首兩月合約銷售額升１０﹒９％至２２﹒２８億元人民幣

信達國際（００１１１）祝瑞敏辭任主席，張毅接任

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《神州民企》

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高視醫療（０２４０７）獲納入滬深港通計劃的合資格股份

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《中國要聞》

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歐美市場復甦，浙江義烏帳篷訂單翻倍

上交所將發布四條新指數，涉新能源、工業機械領域

醫保局表示若互聯網＋醫療服務與線下相同可納入醫保

工信部赴天津調研汽車有害物質及可回收利用率管理

成都大力發展新能源汽車，目標２０２５年產２５萬輛

內媒表示權威部門未證實７月起實施車輛新排放標準

人行４１０億逆回購利率持平，淨投放３４０億

文旅部發布第二批恢復出境團隊旅遊國家名單

中國斡旋下，沙特伊朗七年後在北京復交

奇瑞汽車擲百億加入減價戰，最高補貼３﹒１萬

深圳龍崗買車最高補貼１﹒５萬元人民幣，港澳車主同享

中消協鼓勵網上點餐平台推自動提醒菜量功能減少浪費

外媒指習近平下周出訪俄羅斯，中方暫未證實

支付寶掌紋支付設備外觀專利獲授權

中方堅決反對英國對台出售潛艇部件與技術

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒２％，矽銀倒閉對台灣金融業影響不大

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《兩會焦點》

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人大閉幕，習近平稱更好統籌發展和安全，推動高質量

回應人口紅利消失，李強稱人力資源豐富仍有顯著優勢

李家超祝賀兩會勝利閉幕，香港將更主動對接國家戰略

李強稱中國防疫策略及措施完全正確，成效巨大；新一屆政府工作要把施工宏偉藍圖變成美好現

實；港澳在發展中確實遇暫時困難，惟明天一定更好；要讓更多台胞台企來大陸，融得進，有更

好發展；達到５％左右經濟增長目標非容易事；部門監管不能只踩剎車，要問計於民問需於民

李強談中美脫勾：中美合作大有可為，唯獨打壓無好處

民營發展環境會愈來愈好，李強：與民營企業家交朋友

中總表示習主席講話為香港實踐新篇章添信心

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《外圍經濟》

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土耳其央行迫當地銀行降消費貸款利率

英國計劃在預算案宣布減免１１０億英鎊營業稅

ＵＳＤＣ波動牽連比特幣，在Ｃｏｉｎｂａｓｅ有溢價

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《大國博弈》

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加拿大擬設外國代理人登記處，或因中國涉干預選舉

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《矽銀爆雷》

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ＳＯＨＯ中國（００４１０）潘石屹稱從來沒有在硅谷銀行開戶及存款

九安醫療表示在矽谷銀行的存款額佔資產總額比例約５％

匯控（００００５）據報研究競購矽谷銀行英國分行；匯控以１英鎊象徵式代價收購矽谷銀行英

國子公司

浦發銀行呼籲客戶冷靜，與矽谷銀行合資企業運作穩健

海通證券表示矽銀倒閉事件或是預警

矽谷銀行ＣＥＯ二月底賣出３６０萬美元公司股票

矽銀於崩潰前將加拿大貸款組合規模增加一倍

科濟藥業（０２１７１）未在ＳＶＢ持有現金存款或信貸額度

穩定幣發行人披露３３億美元的矽谷銀行風險敞口

總資產達２０９０億美元，短期內倒閉有幾大因素

美國財政部表示部分機構存在類似矽谷銀行的問題

美股期貨回升，３月道期現漲４０５點

英國的銀行擬接收矽谷銀行英國附屬公司存戶

金管局表示矽谷銀行在港沒有經營銀行業務，續關注事件

證監會表示矽谷銀行不是香港任何持牌機構主要股東

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《其他消息》

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地區康健中心職員涉嫌行賄疫苗中心護士免打針獲針紙

李家超稱不能接受錯播國歌，繼續與Ｇｏｏｇｌｅ交涉；李家超下午在北京與商會成員會面，明

日拜訪中央部委

楊潤雄恭賀楊紫瓊封奧斯卡影后，稱彰顯香港演員實力；楊潤雄與國家體育總局局長會面，探討

交流合作機會

環保署邀請報價承投紙包飲品盒回收處理服務合約

護理專科學院建議由護士管理局為非本地護士把關

十六區關愛隊今起接受報名，麥美娟冀「政商民」合作

陳茂波稱香港要集中精力資源，心無旁騖全力發展經濟

黃家和料餐飲業透過消費券獲得收益會較以往少

六大博企近期向澳門政府提交舉辦體育賽事初步規劃

外交部駐港公署及港府斥歐盟對前支聯會成員判刑說三道四

互聯互通今擴容，深股通額度全日用近２３億元；滬股通額度全日用近２６億元，陸股通流入近

２８億元

十大屋苑周末成交按周跌四成，創１２周新低

美聯料今季內地買家佔比升至１５－２０％

楊紫瓊奪奧斯卡最佳女主角，成首位亞裔影后

博愛醫院藥車電線損毀護士觸電受傷，院方稱不尋常已報警

聯交所表示上市委員會去年審理１２６份上市申請，５家ＳＰＡＣ上市

電影發展局表示串流平台內容開發計劃接受報名，獎金最高５７０萬

元朗「青年綠洲」宿舍今起招租，月租２９５０元起

德勤表示全球零售環境基本恢復疫情前水平，前十強中七成為美企

煤氣公司提供１８個實習職位，支持本港大專生赴內地接受培訓

新一輪「企業內地與海外暑期實習計劃」推出，名額３２０個

香港航空４月７日起開通每周四班來往香港福岡直航服務

政府下月發消費券，Ｔａｐ ＆ Ｇｏ將向中小企提供免交易費優惠

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