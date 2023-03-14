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14/03/2023 07:50

《國金頭條》矽銀爆雷後銀行股急挫，聯儲局或停加息，美股微跌

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美股三大指數收市個別發展，道指收報３１８１９，跌９０點
或０﹒２８％，為連跌５個交易日，道指反覆偏軟，早段最多曾跌逾２８０點，其後一度回升逾
３３０點；納指收報１１１８８，升４９點或０﹒４５％；標普５００收報３８５５，跌５點或
０﹒１５％。
　　即使美國金融監管機構確保倒閉的矽谷銀行及Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ　Ｂａｎｋ存戶能夠全數
提取存款，並向銀行提供額外資金保障流動性，但銀行股仍然急挫，部分地區銀行股跌幅顯著。
有投資銀行估計，聯儲局可能在下星期的議息會議上暫緩加息。
　　費城銀行指數ＫＢＷ急跌近１１﹒７％，創２０２０年３月以來最大跌幅。地區銀行股插水
，第一共和銀行一度急跌近７９％，收市仍跌近６２％；阿萊恩斯西部銀行低收４７％。大型銀
行股方面，美國銀行、花旗集團和富國銀行跌近６％至逾７％，至於美國運通和高盛分別跌近
５％和近４％，是跌幅最大的兩隻道指成份股。
　
＊恐慌指數一度急升２４％＊
　
　　俗稱「恐慌指數」的ＶＩＸ波動指數一度急升２４％，並自去年１０月以來首次升穿３０水
平。
　　美元下跌，在美國當局採取行動控制矽谷銀行突然倒閉的影響後，市場估計美國聯儲局將放
緩甚至停止加息。
　　美元指數在紐約尾市跌０﹒９％，在１０３﹒６附近。因短期美國債息急跌，削弱美元近期
走強的主要動力。兩年期美債孳息率急跌５７﹒２個基點至４﹒０１６厘，創１９８７年黑色星
期一股市崩盤以來的最大單日跌幅。
　　歐元兌美元新報１﹒０７２２美元；英鎊兌美元新報１﹒２１６９美元；澳元兌美元新報
０﹒６６５７美元；美元兌日圓新報１３３﹒１１。
　
＊國際油價跌，金價向上＊
　
　　國際油價收市跌逾２％，倫敦布蘭特期油收報８０﹒７７美元，跌２﹒０１美元或２﹒４％
；紐約期油收報７４﹒８美元，跌１﹒８８美元或約２﹒５％。
　　另外，金價上升，矽谷銀行倒閉刺激市場對黃金的避險需求。紐約期金收報每盎司
１９１６﹒５美元，升４９﹒３美元或２﹒６％。（ｋｙ）

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