《運籌帷幄－梁業豪》特別留意下一、兩個即市回落的市況

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

顯著向淡和偏好。昨天（１３日）港股的反彈市況來得非常及時，於危急關頭挫了淡友的銳氣。

當然，轉跌為升的況總需要利好消息支持，今次支持來自美國政府對矽谷事件作出的反應。從另

一個角度來看，該事件令投資者對美息的再升勢頭不再像早前般憂慮，只怕再有銀行倒閉而已。

本欄認為，跌勢只停頓一個交易日，對假設（ａ）－ｖ浪，即整個（ａ）浪下跌過程已經完結的

好友而言，支持並不足夠。

根據經驗，若上周五（１０日）低於本周三（１５日）收市前仍沒有被跌越，短期形勢已正

式轉好的機會便告大增。然而，若到時才入市造好，恐怕值博率已大為下降。其實，上周末計算

好港股大市的量度跌幅目標後，只要昨早市況低開，便會出現短線入市圖利的良機。可惜事與願

違，大市跌不下去，我們唯有找個較為可靠的短期重要支持位，於足夠的值博率支持下，捕捉超

短線╱短線入市的機會。筆者認為，下一、兩個即市回落的市況值得各位特別留意。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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