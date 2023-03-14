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14/03/2023 08:31

《套期保值－蕭猷華》避險情緒升溫，資金流入黃金

　　《套期保值》上周五（１０日）現貨金價上升２％，昨天（１３日）金價繼續大幅上漲，現
貨金報１９１８美元左右，此前美國公布最新就業數據影響，非農新增職位人數少於預期，失業
率回升至３﹒６％，美國加息幅度有機會減慢。與此同時，矽谷銀行倒閉，雖然美國政府介入，
保障投資者可取得存款，不過，相關股票投資者和沒擔保債務不受保護。
　　今次矽谷銀行倒閉，其中一個主要原因是美國激進加息步伐，對金融銀行產生負面影響，利
率上升引發債券價格下跌，導致債券巨額虧損，銀行融資的成本增加，造成資不抵債。ＳＶＢ爆
煲事件後，有大行甚至預期本月２２日，美聯儲的議息會議會按兵不動，金價連續抽升。投資者
關注今晚美國公布通脹數據，不過市場已消化加０﹒２５％，對金融市場利好，相反如果突然不
加息，市場反而會覺得恐慌，面對美聯儲控制通脹的決心，預計會繼續加息，不過短線避險情緒
升溫，加上債息下跌，料金價有有機會上試１９３０美元。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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