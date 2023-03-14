《專家之言－李偉傑》矽銀倒閉帶來不確定性，美匯回落利港股反彈

《專家之言》矽谷銀行爆煲事件過去一星期市場極度關注，先有早前專注投資加密貨幣的銀

行Ｓｉｌｖｅｒｇａｔｅ宣布停止營業並將全額退還存款，之後到擁有４０年歷史，美國第１６

大銀行「矽谷銀行」（Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｖａｌｌｅｙ Ｂａｎｋ）。

上周四（９日）矽谷銀行宣布，出售投資組合中的部分證券將導致１８億美元的虧損，並尋

求通過出售普通股和優先股募資２２﹒５億美元，不過市場並不賣帳，反而出現信心危機，矽谷

銀行並不是將資產投放於垃圾資產上，最不幸是投放在美國債券身上而觸發起今次名為美國史上

第二大倒閉銀行事件，根據最新報道，美國財長耶倫接受ＣＢＳ訪問時透露正在制定對策，將會

協助矽谷銀行存戶，但不會拯救銀行，市場預料是提供額外存款保障，當然現時市場對銀行信心

已受到若干程度影響，會否擴散到其他銀行及企業仍是未知之數。



＊美儲局超鷹言論或收斂，港股反彈先看２０天線＊



但較為明顯受影響的，就是市場估計美國今年加息步伐有機會因此受到干預。雖則聯儲局制

定貨幣政策，衡量加息幅度主因在於控制通脹，出現銀行倒閉或接管事件，並不會直接影響通脹

問題，但現時在銀行信心危機下，曲線亦會對居民消費或企業發展構成負面方向，再加上現時美

國通脹在去年７月高見９﹒１％後，已持續７個月回落，雖然１月份美國通脹數據６﹒４％較市

場預測為高，但整體方向繼續呈現持續回落，在去年高基數下，市場預測於周二晚（１４日）公

布２月美國通脹數據將回落至６％，只要與預期落差不大的話，聯儲局於３月加息０﹒２５％機

會較高，至少聯儲局官員近期在矽谷銀行事件後，講話理應較早前超鷹派言論有所收斂及降溫，

見現時美國１０年期債息由上周４厘以上水平，周一（１３日）已急降至３﹒７厘水平，美匯走

勢亦在１０５﹒５大幅回落至１０３﹒５之下，反而有利非美元資產例如金價及港股估值進行修

復，而港股上周險守１００天線１９２８５點水平後，在美元轉弱下帶來反彈機會，但在美國的

銀行帶來不確定性，港股反彈目標先放於２０天線２０３６６點及５０天線２０９６９點水平，

除等待美國公布通脹數據外，另外本周三（１５日）內地公布零售消費、固定投資及工業生產等

重磅經濟數據，相信數據能夠反映實體經濟復常能力能否達致預期效果，短期恒指防守位置在

１００天平均線１９２８４點，而重要防守位置將在於升幅回吐０﹒５％至１８６００點水平。

《華盛證券經紀部董事 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行

人或新股上市申請擁有財務權益）



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