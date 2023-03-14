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14/03/2023 12:09

恒指半日低收３６０點報１９３３５，滙控跌逾５％，中芯升４％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美國金融監管機構即使確保倒閉的矽谷銀行及
Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ　Ｂａｎｋ存戶能夠全數提取存款，並向銀行提供額外資金保障流動性，但
美國之銀行股仍然急挫，部分地區銀行股跌幅顯著。有投資銀行估計，聯儲局可能在下星期的議
息會議上暫緩加息，更甚者，有投行預期聯儲局下周會減息０﹒２５厘。
　　港股下跌，恒生指數半日收報１９３３５，跌３６０點或１﹒８３％，主板成交
６９６﹒６６億元。恒生中國企業指數報６４７０，跌１２０點或１﹒８２％。恒生科技指數報
３８０９，跌８２點或２﹒１１％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３４６﹒２元，升１﹒４元或０﹒４１％，成交４３﹒６２億元
；阿里巴巴－ＳＷ收報８０﹒２元，跌３﹒０５元或３﹒６６％，成交３２﹒８１億元；美團收
報１２５﹒４元，跌３﹒６元或２﹒７９％，成交１４﹒５７億元。國指三大成交股份依次為騰
訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　　滙控（００００５）收跌５﹒０６％，報５３﹒４５元，該股成交約２２６５萬股，涉資
１２﹒１６億元，盤中高見５４﹒６元，最低見５２﹒７５元；龍湖（００９６０）跌
４﹒４８％，收報２０﹒２５元；信義玻璃（００８６８）跌４﹒４６％，收報１３﹒７２元；
吉利汽車（００１７５）跌４﹒４２％，收報８﹒８７元。
　　舜宇光學科技（０２３８２）收跌４﹒４１％，報８４﹒５５元，該股成交約２０２萬股，
涉資１﹒７４億元，盤中高見８８﹒４元，最低見８４元；碧桂園服務（０６０９８）跌
４﹒２９％，收報１２﹒４８元；中升控股（００８８１）跌４﹒２６％，收報３２﹒６元。另
外，中芯（００９８１）逆市收升３﹒９８％，報１６﹒７４元。（ｋｙ）

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