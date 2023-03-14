《盤後部署》恒指失守百天線料下試１８４００，滙控未到撈底時機

《經濟通通訊社１４日專訊》矽谷銀行（ＳＶＢ）爆煲的餘波未止，市場瀰漫著不安情緒，
隔晚美股受挫。港股今日同樣下跌，低開１７１點，報１９５２４。銀行股受挫，其中滙控
（００００５）低開３﹒５５％，科技股如阿里巴巴（０９９８８）低開２﹒１％，美團
（０３６９０）、百度（０９８８８）低開逾１％。
開市初段恒指跌幅曾收窄至不足１００點，惟滙控沽壓未止，拖累其他金融股下跌，科技股
、汽車股、石油股的沽盤亦湧現，恒指跌幅不斷擴大，午後曾跌逾５７０點至１９１２２，最終
仍可守穩１９０００關。
恒指全日收報１９２４７，跌４４８點或跌２﹒２７％，主板成交１３０８﹒９５億元。國
企指數報６４３９，跌１５１點或跌２﹒２９％。恒生科技指數報３７９０，跌１００點或跌
２﹒５９％。
內地股市方面，上證綜合指數報３２４５，跌２３點或跌０﹒７２％，成交４０９９﹒７６
億元人民幣；深證成份指數報１１４１６，跌８８點或跌０﹒７７％，成交２３３６﹒０２億元
人民幣。
＊美國通脹數據為後市關鍵＊
上日提過，恒指上周五（１０日）及上日（１３日）都能在１００天線附近見支持，今日隨
即將上日的３７６點升幅全數蒸發，並且失守１００天線，９日ＲＳＩ距離嚴重超賣尚有一段距
離，走勢未有好轉跡象。除非美國２月通脹數據較市場預期低，進一步降低進取加息的憂慮，否
則以目前如此波動的投資環境，恒指短線或下試１８４００水平。
＊銀行股信心危機拖累滙控＊
滙控為今日跌市元兇之一，收市跌４﹒７１％，報５３﹒６５元，該股成交約４５３３萬股
，涉資２４﹒２６億元，盤中高見５４﹒６元，最低見５２﹒７５元。
雖然滙控宣布以１英鎊收購英國矽谷銀行去年賺了８８００萬英鎊，今次收購可能長遠幫助
滙控業務。不過，有關效益需時反映，隔晚美國銀行股指數更錄得３年最大跌幅，足以反映市場
目前對銀行股信心極低，作為國際銀行股的滙控，短期難免受拖累。
＊滙控失守５０天線＊
在日線圖上，滙控上兩個交易日已失守２０天線，今日裂口下跌，進一步失守５０天線，已
轉趨弱勢。事實上，滙控自去年１０月低位３６﹒７元反覆上升，期間累積相當大的升幅，加上
２月尾至３月初挑戰６０元均失敗而回。
若果矽谷銀行倒閉的負作用仍未消散，滙控料進一步下試５０元水平，該處正是今年１月６
日裂口上升的低位，亦是去年數次反彈的阻力位。無貨者宜候至５０元，兼視乎矽谷銀行倒閉事
件的發展再作部署。（ｅｒ）
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