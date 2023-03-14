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14/03/2023 16:56

《台股攻略－黃振宇》市憂金融危機重演，台受創一個半新低

　　《台股攻略》美國矽谷銀行（ＳＶＢ）破產事件引發外圍股市下挫，今日（１４日）台股方
面，電子權值股走弱，金融及航運股受壓，太陽能及食品股則逆市上揚，惟大市不敵沽壓，加權
指數最終收１５３６０點，跌２００點，創一個半月以來收市新低，成交金額為２３１７億元（
新台幣．下同），三大法人合計淨賣出３１７﹒３５億元。
　　電子權值股走弱，台積電收５１０元，跌１﹒２％；聯發科收７６１元，跌０﹒４％；聯電
收５０﹒７元，跌３﹒４％。ＩＣ設計股同步轉弱，合邦、創意、矽力－ＫＹ、威盛及群聯均跌
３％至７％。受美國矽谷銀行負面消息影響，金融股遭市場拋售，富邦金及國泰金均跌超過
１﹒７％，中信金及新光金均跌２％，開發金、元大金、台新金、華南金、永豐金及兆豐金均跌
超過１％，國票金更受不派息消息影響，股價跌７﹒２％。航運股方面，萬海公布去年第四季虧
損，加上派發股息政策遜市場預期，股價收跌停價７２﹒５元；陽明收６７﹒５元，跌２﹒３％
；長榮收１７１元，微升０﹒３％。散裝航運的陽明、志信、台船及中航均跌１％至２％。航空
雙雄的長榮航跌４﹒７％，華航跌３﹒８％。此外，今日上市的長榮航太則升超過３成，收
８９﹒５元。太陽能股逆市抗跌，太極升超過８％，安集、茂迪、元晶、新晶投控及倉和均升
１％至３％。食品股獲資金追捧，聯華升２﹒４％，大成、黑松、統一、聯華食及大統益均升
０﹒３％至０﹒８％。
　　由於矽谷銀行倒閉事件，導致市場憂慮金融行業的系統性風險問題，預期台股仍會維持震盪
，建議投資者現階段宜保留資金，並留意金融體系的負面因素被市場消化後，金融股將有望回歸
正軌。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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