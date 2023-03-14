【虛幣世界】政府介入銀行倒閉事件，比特幣反彈

《經濟通通訊社１４日專訊》在美國監管機構介入矽谷銀行（ＳＶＢ）和

Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ （ＳＢＮＹ） 的存款問題後，並促使投資者抱有希望，加上

美聯儲似乎將收回其貨幣強硬立場，比特幣在兩周多以來首次飆升至２４０００美元以上。

一些分析師認為，美聯儲將採取更加溫和的基調，這可能令市場受到鼓舞，美聯儲最近幾個

月因過度激進地加息而受到批評。據一份報告稱，高盛分析師預測，在近期銀行業壓力之後，聯

邦公開市場委員會３月２２日的會議上不會加息。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２４１６１﹒８９元（美元．下同），升０﹒２１％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１６６６﹒６７元，跌０﹒４１％；艾達幣報

０﹒３４２３元，跌０﹒３２％；瑞波幣報０﹒３６９３，跌０﹒８３％。（ｕｌ）



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