  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/03/2023 09:03

【虛幣世界】政府介入銀行倒閉事件，比特幣反彈

　　《經濟通通訊社１４日專訊》在美國監管機構介入矽谷銀行（ＳＶＢ）和
Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ　Ｂａｎｋ　（ＳＢＮＹ）　的存款問題後，並促使投資者抱有希望，加上
美聯儲似乎將收回其貨幣強硬立場，比特幣在兩周多以來首次飆升至２４０００美元以上。
　　一些分析師認為，美聯儲將採取更加溫和的基調，這可能令市場受到鼓舞，美聯儲最近幾個
月因過度激進地加息而受到批評。據一份報告稱，高盛分析師預測，在近期銀行業壓力之後，聯
邦公開市場委員會３月２２日的會議上不會加息。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２４１６１﹒８９元（美元．下同），升０﹒２１％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１６６６﹒６７元，跌０﹒４１％；艾達幣報
０﹒３４２３元，跌０﹒３２％；瑞波幣報０﹒３６９３，跌０﹒８３％。（ｕｌ）
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：　
ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱
ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ
　
又或者去Ｄｏｗｎ　Ａｐｐ：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱
ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態14/03/2023
北韓向東部海域發射2彈道導彈，分析料回應韓美軍演
人氣文章國際動態14/03/2023
【俄烏開戰】據報習近平在下周訪問俄羅斯後，或與澤連斯基通話
人氣文章財經熱話14/03/2023
【虛幣世界】政府介入銀行倒閉事件，比特幣反彈
人氣文章中國故事13/03/2023
《神州經脈》人大閉幕股市回穩　矽銀事件促資金回流
人氣文章中國故事13/03/2023
【兩會焦點】李強首秀拋金句：經濟前景長風破浪　要與民營做朋友
人氣文章財經熱話13/03/2023
【矽銀爆雷】匯控以1英鎊象徵式代價收購矽谷銀行英國子公司
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金