《談國論企－黎偉成》習近平努力推動構建人類命運共同體

《談國論企》中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平於２０２３年３月１３日十

四屆全國人大一次會議閉幕時發表的講話，重點指出（１）「要努力推動構建人類命運共同體」

，作為中國對世界的高度承諾；由是（２）要「強國建設、民族復興的新征程，要堅定不移推動

高質量發展」。更強調（３）「要紮實推進『一國兩制』實踐和祖國統一大業」。任重而道遠，

成功則可期。



＊踐行真正的多邊主義紮實推進高水平對外開放＊



習近平是次講話所涉範圍相當廣泛，更有相當重要的觀點，而我所選的重點有（一）「要努

力推動構建人類命運共同體」，此為相當崇高的思想和理念，更重要的這不是信口開河式的泛泛

之言，而是有方有法、有根有據的重要承諾，此因（Ｉ）「中國的發展惠及世界，中國的發展離

不開世界」，是為中國領導人的謙厚的具體表現。要重申的一點，是為中華人民共和國於

１９４９年１０月１日成立伊始，便受到美國居然以所謂「鐵幕國家」而幾乎完完全全的封殺，

遂以自力更生的精神努力建設和發展，積極建立基礎，到４個年代前採取改革開放政策不斷改進

求新，始發展成為現今全球第二大經濟體系，惠及世界不淺，離不開世界？有限。美國這個世界

第一大，就從頭開始至今對華的打壓，愈來愈狂。但謙厚的中國人，成功的發展經濟，要惠及世

界，要構建人類命運共同體，我中有你、你中有我。

由是習近平提出（ＩＩ）「要紮實推進高水平對外開放，既用好全球市場和資源發展自己，

又推動世界共同發展」。此為經濟發展上的互聯互通的高度水平。

在（ＩＩＩ）國際方面，習近平強調「要高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，始終站在歷史

正確一邊，踐行真正的多邊主義，踐行全人類共同價值，積極參與全球治理體系改革和建設，推

動建設開放型世界經濟，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議，為世界和平發展增加更多穩定

性和正能量，為中國發展營造良好國際環境」，所語暗斥美國，但更重要的是要為世界和平發展

而團結一切受帝國主義者、殖民地主義壓逼的國家。

重要的是，習近平更具體地提出（二）強國的政策和理念，重點在於（１）在強國建設、民

族復興的新征程，要「堅定不移推動高質量發展」。「高質量」，是為中國今後經貿、科技等建

設和發展的重點，以達至強國和民族復興的目標。

要強國，有多個「戰略」性的政策和要求，就要做到深入實施（１）科教興國戰略、（２）

人才強國戰略、（３）創新動發展戰略，此策此舉始能夠達致「著力提升科技自立自強能力，推

動產業轉型升級」的政策性目標，亦可以做到多個「推動」效果：推動城鄉區域協調發展，推動

經濟社會發展綠色化、低碳化，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。是之為不斷壯大我

國經濟實力、科技實力、綜合國力的目標效益。



＊堅持一個中國原則和「九二共識」積極促進兩岸關係和平發展＊



至於（三）「一國兩制」，當然是中國政策的重點，而我重點留意的是（ａ）國家對中國台

灣的政策和措施。習近平強調要：貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和

「九二共識」，積極促進兩岸關係和平發展，堅決反對外部勢力干涉和「台獨」分裂活動，堅定

不移推進祖國統一進程。

對（ｂ）港澳，推進強國建設，離不開香港、澳門長期繁榮穩定。要全面準確、堅定不移貫

徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，支持香

港、澳門特別行政區發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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