《異動股》滙控低開近４％，擬向矽谷銀行英國分支注資２０億英鎊

《經濟通通訊社１４日專訊》滙控（００００５）低開３﹒５５％，報５４﹒３元，成交約

８５萬股，涉資４６３９萬元。

據《彭博》報道，滙豐控股計劃向矽谷銀行（ＳＶＢ）英國分支（ＳＶＢ ＵＫ）注資２０

億英鎊（約２４億美元）流動性。

報道說，滙控行政總裁祈耀年和滙豐英國行政總裁Ｉａｎ Ｓｔｕａｒｔ在一場面向倫敦科

技投資者的電話會議中表示，滙控將承諾投入數十億英鎊以確保ＳＶＢ ＵＫ的業務如常運作。

報道又指，英國滙豐發言人確認了相關金額。

英國政府及英倫銀行促成滙控以１英鎊，收購矽谷銀行英國分支業務，有關客戶可繼續如常

使用銀行服務。集團稱，此次收購將由現有資源提供資金。

祈耀年形容這次收購具有「戰略意義」，並將提高集團在科技和生命科學行業的地位。

現時，恒生指數報１９５２４，跌１７１點或跌０﹒８７％，主板成交２０﹒０７億元。國

企指數報６５４９，跌４０點或跌０﹒６２％。恒生科技指數報３８７１，跌１９點或跌

０﹒５０％。

即月期指新報１９５０３，跌１２４點，低水２２點。即月國指期貨報６５４９，跌２８點

，低水１點。即月科指期貨新報３８７２，跌１３點，平水。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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滙控（００００５） ５４﹒３元 跌３﹒５５％

渣打（０２８８８） ６６﹒４元 跌５﹒８２％

恒生（０００１１） １１９元 跌０﹒０８％

東亞（０００２３） １０﹒４８元 無升跌

大新銀行集團（０２３５６） ６﹒３９元 無升跌

中銀（０２３８８） ２６﹒７元 跌０﹒３７％

港交所（００３８８） ３２２﹒４元 跌０﹒６２％

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（ｅｒ）

