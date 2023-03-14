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14/03/2023 09:22

《異動股》滙控低開近４％，擬向矽谷銀行英國分支注資２０億英鎊

　　《經濟通通訊社１４日專訊》滙控（００００５）低開３﹒５５％，報５４﹒３元，成交約
８５萬股，涉資４６３９萬元。
　　據《彭博》報道，滙豐控股計劃向矽谷銀行（ＳＶＢ）英國分支（ＳＶＢ　ＵＫ）注資２０
億英鎊（約２４億美元）流動性。
　　報道說，滙控行政總裁祈耀年和滙豐英國行政總裁Ｉａｎ　Ｓｔｕａｒｔ在一場面向倫敦科
技投資者的電話會議中表示，滙控將承諾投入數十億英鎊以確保ＳＶＢ　ＵＫ的業務如常運作。
報道又指，英國滙豐發言人確認了相關金額。
　　英國政府及英倫銀行促成滙控以１英鎊，收購矽谷銀行英國分支業務，有關客戶可繼續如常
使用銀行服務。集團稱，此次收購將由現有資源提供資金。
　　祈耀年形容這次收購具有「戰略意義」，並將提高集團在科技和生命科學行業的地位。
　　現時，恒生指數報１９５２４，跌１７１點或跌０﹒８７％，主板成交２０﹒０７億元。國
企指數報６５４９，跌４０點或跌０﹒６２％。恒生科技指數報３８７１，跌１９點或跌
０﹒５０％。
　　即月期指新報１９５０３，跌１２４點，低水２２點。即月國指期貨報６５４９，跌２８點
，低水１點。即月科指期貨新報３８７２，跌１３點，平水。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滙控（００００５）　　　　　　５４﹒３元　跌３﹒５５％
　　渣打（０２８８８）　　　　　　６６﹒４元　跌５﹒８２％
　　恒生（０００１１）　　　　　　　１１９元　跌０﹒０８％
　　東亞（０００２３）　　　　　１０﹒４８元　　　　無升跌
　　大新銀行集團（０２３５６）　　６﹒３９元　　　　無升跌
　　中銀（０２３８８）　　　　　　２６﹒７元　跌０﹒３７％
　　港交所（００３８８）　　　　３２２﹒４元　跌０﹒６２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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