《異動股》吉利跌３％，推購置稅減半優惠，最高補貼３萬人幣

《經濟通通訊社１４日專訊》吉利汽車（００１７５）現價跌３﹒２３％，報８﹒９８元，
該股成交約６０３０萬股，涉資５﹒４２億元，盤中高見９﹒２８元，最低見８﹒７８元。
內地再有車企降價促銷，吉利汽車宣布「購置稅減半」補貼政策，最高可獲補貼３萬元人民
幣。
補貼期為即日起至本月３１日，全國消費者都可參與，但需先在吉利汽車Ａｐｐ以９９元人
民幣買券。每款車型都有不同補貼金額，有內地傳媒表示，補貼普遍介乎３０００元至６０００
元人民幣，部分達７０００元及８０００元人民幣，其中帝豪Ｌ Ｈｉ．Ｐ車型最高綜合優惠達
３萬元人民幣。
現時，恒生指數報１９３７４，跌３２１點或跌１﹒６３％，主板成交７４４﹒８８億元。
國企指數報６４９３，跌９６點或跌１﹒４７％。恒生科技指數報３８２４，跌６７點或跌
１﹒７３％。
即月期指新報１９３９８，跌２２９點，高水２３點。即月國指期貨報６５０９，跌６８點
，高水１６點。即月科指期貨新報３８３４，跌５１點，高水１０點。
上證綜合指數報３２４４，跌２４點或跌０﹒７４％，成交２７５４﹒９２億元人民幣。深
證成份指數報１１４０６，跌９８點或跌０﹒８５％，成交１５９６﹒８３億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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吉利汽車（００１７５） ８﹒９８元 跌３﹒２３％
比亞迪（０１２１１） １９５﹒１元 跌２﹒４５％
廣汽集團（０２２３８） ４﹒７７元 跌１﹒６５％
長汽（０２３３３） ８﹒２５元 跌５﹒２８％
小鵬汽車（０９８６８） ３１﹒６元 跌４﹒９６％
蔚來（０９８６６） ６６﹒５元 跌２﹒７１％
理想汽車（０２０１５） ８６﹒２元 跌２﹒０５％
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（ｅｒ）
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