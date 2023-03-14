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14/03/2023 13:15

《異動股》吉利跌３％，推購置稅減半優惠，最高補貼３萬人幣

　　《經濟通通訊社１４日專訊》吉利汽車（００１７５）現價跌３﹒２３％，報８﹒９８元，
該股成交約６０３０萬股，涉資５﹒４２億元，盤中高見９﹒２８元，最低見８﹒７８元。
　　內地再有車企降價促銷，吉利汽車宣布「購置稅減半」補貼政策，最高可獲補貼３萬元人民
幣。
　　補貼期為即日起至本月３１日，全國消費者都可參與，但需先在吉利汽車Ａｐｐ以９９元人
民幣買券。每款車型都有不同補貼金額，有內地傳媒表示，補貼普遍介乎３０００元至６０００
元人民幣，部分達７０００元及８０００元人民幣，其中帝豪Ｌ　Ｈｉ．Ｐ車型最高綜合優惠達
３萬元人民幣。
　　現時，恒生指數報１９３７４，跌３２１點或跌１﹒６３％，主板成交７４４﹒８８億元。
國企指數報６４９３，跌９６點或跌１﹒４７％。恒生科技指數報３８２４，跌６７點或跌
１﹒７３％。
　　即月期指新報１９３９８，跌２２９點，高水２３點。即月國指期貨報６５０９，跌６８點
，高水１６點。即月科指期貨新報３８３４，跌５１點，高水１０點。
　　上證綜合指數報３２４４，跌２４點或跌０﹒７４％，成交２７５４﹒９２億元人民幣。深
證成份指數報１１４０６，跌９８點或跌０﹒８５％，成交１５９６﹒８３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　８﹒９８元　跌３﹒２３％
　　比亞迪（０１２１１）　　１９５﹒１元　跌２﹒４５％
　　廣汽集團（０２２３８）　　４﹒７７元　跌１﹒６５％
　　長汽（０２３３３）　　　　８﹒２５元　跌５﹒２８％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　３１﹒６元　跌４﹒９６％
　　蔚來（０９８６６）　　　　６６﹒５元　跌２﹒７１％
　　理想汽車（０２０１５）　　８６﹒２元　跌２﹒０５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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