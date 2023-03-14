矽銀引發金融股恐慌未斷，恒指挫５００點，滙控挫逾６％墊底藍籌

《經濟通通訊社１４日專訊》矽谷銀行倒閉後引發全球市場恐慌，美國再有銀行傳出流動性

風險，美國第一共和銀行已獲聯邦存款保險公司（ＦＤＩＣ）進駐。隔晚美國ＶＩＸ恐慌指數自

去年１０月以來首次觸及３０，道指盤中難保升勢跌市完場，恒指早盤受滙控（００００５）拖

累，跌幅擴大至超過５００點。

滙控昨日公布以象徵式１英鎊收購矽谷銀行英國子公司（ＳＶＢ ＵＫ），昨日低開高走微

升收盤，但隨後公布須向ＳＶＢ ＵＫ注資２０億英鎊（約２４億美元）以增強流動性。今早滙

控低開逾３％後，於５４元水平一度爭持，但仍不敵沽壓，上午跌幅度一度擴大至超過６％，失

守５３元，低見５２﹒７５創逾兩個月新低。

國際金融股捱沽；渣打（０２８８８）跌７﹒６６％，報６５﹒１元；友邦（０１２９９）

跌３﹒７３％，報８１﹒３元；港交所（００３８８）跌０﹒８６％，報３２１﹒６元。



＊油價拖累油股回吐，避險公用股造好＊



市場恐慌引發經濟衰退憂，隔晚油價跌超過２％，油股回吐；中石油（００８５７）跌

４﹒６８％，報４﹒２８元；中海油（００８８３）跌１﹒３２％，報１１﹒９２元；中石化

（００３８６）跌２﹒９２％，報４﹒６５元。美元回落，避險資金轉流金市，紐約期金升

２﹒６％重上１９００美元大關，帶動金礦股造好；紫金（０２８９９）升０﹒７９％，報

１２﹒７元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅７﹒９９％；招金礦業（０１８１８）升

２﹒６１％，報９﹒４４元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１７﹒１２％。

避險氣氛帶動公用股造好；電能（００００６）升２﹒３４％，報４３﹒６５元，以現價計

，該股暫連升２日，累計升幅３﹒６８％。；中電（００００２）升１﹒９７％，報５７﹒０５

元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２﹒５２％；煤氣（００００３）升１﹒８４％，報

７﹒２１元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒９８％。

現時，恒生指數報１９３４５，跌３５０點或跌１﹒７８％，主板成交６４４﹒６０億元。

國企指數報６４８０，跌１０９點或跌１﹒６６％。恒生科技指數報３８１８，跌７３點或跌

１﹒８８％。

即月期指新報１９３７３，跌２５４點，高水２７點。即月國指期貨報６４９６，跌８１點

，高水１５點。即月科指期貨新報３８２７，跌５８點，高水２５點。

上證綜合指數報３２４０，跌２７點或跌０﹒８６％，成交２５３７﹒３３億元人民幣。

深證成份指數報１１３７８，跌１２６點或跌１﹒１０％，成交３３７４﹒００億元人民幣

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表列十大跌幅藍籌股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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滙控（００００５） ５３﹒２０元 跌５﹒５１％

碧桂園服務（０６０９８） １２﹒５６元 跌３﹒６８％

吉利汽車（００１７５） ８﹒９１元 跌３﹒９９％

碧桂園（０２００７） ２﹒０３元 跌３﹒３３％

舜宇光學科技（０２３８２） ８５﹒００元 跌３﹒９０％

比亞迪（０１２１１） １９３﹒１０元 跌３﹒４５％

中石油（００８５７） ４﹒３３元 跌３﹒５６％

阿里（０９９８８） ８０﹒１５元 跌３﹒７２％

小米（０１８１０） １１﹒１６元 跌３﹒２９％

中升控股（００８８１） ３３﹒０５元 跌２﹒９４％

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（ｈｃ）

