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14/03/2023 09:50

【領展供股】供股權（２９１５）升１４﹒２２％，領展漲１％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》領展房產基金股權（０２９１５）現價升１４﹒２２％，報
４﹒８２元，該股成交約２９０萬股，涉資１２１２萬元，盤中高見４﹒８３元，最低見
３﹒４３元；領展（００８２３）升１﹒０３％，報４９﹒２元。
　　現時，恒生指數報１９６１５，跌８０點或跌０﹒４１％，主板成交１８６﹒９０億元。國
企指數報６５８８，跌２點或跌０﹒０３％。恒生科技指數報３９０３，升１１點或升
０﹒３１％。
　　即月期指新報１９６３７，升１０點，高水２２點。即月國指期貨報６６０４，升２７點，
高水１６點。即月科指期貨新報３９１５，升３０點，高水１２點。
　　上證綜合指數報３２５９，跌９點或跌０﹒２９％，成交７６９﹒６２億元人民幣。
　　深證成份指數報１１４６５，跌３９點或跌０﹒３４％，成交４３２﹒０９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　領展房產基金股權（０２９１５）　４﹒８２元　升１４﹒２２％
　　領展（００８２３）　　　　　　　４９﹒２元　　升１﹒０３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｙ）

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