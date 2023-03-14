【領展供股】供股權（２９１５）升１４﹒２２％，領展漲１％

《經濟通通訊社１４日專訊》領展房產基金股權（０２９１５）現價升１４﹒２２％，報

４﹒８２元，該股成交約２９０萬股，涉資１２１２萬元，盤中高見４﹒８３元，最低見

３﹒４３元；領展（００８２３）升１﹒０３％，報４９﹒２元。

現時，恒生指數報１９６１５，跌８０點或跌０﹒４１％，主板成交１８６﹒９０億元。國

企指數報６５８８，跌２點或跌０﹒０３％。恒生科技指數報３９０３，升１１點或升

０﹒３１％。

即月期指新報１９６３７，升１０點，高水２２點。即月國指期貨報６６０４，升２７點，

高水１６點。即月科指期貨新報３９１５，升３０點，高水１２點。

上證綜合指數報３２５９，跌９點或跌０﹒２９％，成交７６９﹒６２億元人民幣。

深證成份指數報１１４６５，跌３９點或跌０﹒３４％，成交４３２﹒０９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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領展房產基金股權（０２９１５） ４﹒８２元 升１４﹒２２％

領展（００８２３） ４９﹒２元 升１﹒０３％

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（ｋｙ）

