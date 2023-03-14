《午市前瞻》金融股恐慌未完不宜急於撈底滙控，３月減息不大可能

《經濟通通訊社１４日專訊》恒生指數半日收報１９３３５，跌３６０點或１﹒８３％，主

板成交６９６﹒６６億元。恒生中國企業指數報６４７０，跌１２０點或１﹒８２％。恒生科技

指數報３８０９，跌８２點或２﹒１１％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３４６﹒２元，升１﹒４元或０﹒４１％，成交４３﹒６２億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報８０﹒２元，跌３﹒０５元或３﹒６６％，成交３２﹒８１億元；美團收

報１２５﹒４元，跌３﹒６元或２﹒７９％，成交１４﹒５７億元。國指三大成交股份依次為騰

訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊連敬涵：滙控收購行動更似國家任務＊



矽谷銀行倒閉後引發全球金融市場恐慌，滙控（００００５）繼宣布以象徵式１英鎊收購矽

谷銀行英國子公司（ＳＶＢ ＵＫ）後，再公布向ＳＶＢ ＵＫ注資２０億英鎊（約２４億美元

）以增強流動性。滙控股價今早低開逾３％後，跌幅一度擴大至超過６％。

香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，昨日市場認為，滙控以１英鎊收

購屬利好消息，但隨後公布原來須注資２０億英鎊才能加強流動性，令市場較為失望，反映收購

ＳＶＢ ＵＫ帶有更重的國家任務意味，主要為維持英國創投融資運作，並非完全「著數」，最

終業務是否賺錢仍要觀望。

至於滙控跌穿５３元後是否值得撈底，連敬涵指目前仍只能博，因為市場對金融股的恐慌仍

未消除，而且會否再有銀行出事仍未知，故從投資角度而言，暫不宜急於入手滙控。除滙控外，

非銀行股的友邦（０１２９９）亦因屬於金融股而受牽連，股價一度要跌逾４％；連敬涵指友邦

實際上並不會受到太大影響，但目前金融股恐慌未完，保守者不宜急於進場。



＊３月或暫停加息但不代表停止加息＊



銀行危機觸發市場對經濟衰退憂慮，原本普遍加息０﹒５厘的預期瞬間降至０﹒２５厘，目

前更開始出現暫停加息的預期，甚至有大行估計會減息。連敬涵直指減息機會不太可能，不過認

同有可會於本月先暫停加息，以支持市場信心。但他指，暫停加息一次只是因應今次事件而為，

隨後仍大有機會加息一至兩次，只要美國通脹率仍在２％以上，聯儲局仍有需要繼續遏止通脹。

至於港股方面，連敬涵提到恒指暫時先觀望能否守住１００天線，若然失守，難講下方其他

支持位。若要港股有較大支持，還看美國會否再有銀行爆煲，亦要看今晚美國公布的２月份

ＣＰＩ有否顯示通脹進一步回落，降低加息預期，才會令港股有較大機會企穩。（ｈｃ）

