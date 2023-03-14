【企業盈警】陸氏集團（越南）料去年純利按年跌約４５％

《經濟通通訊社１４日專訊》由陸氏集團（越南）（００３６６）公布，截至２０２２年

１２月３１日止年度公司擁有人應佔純利，與截至２０２１年１２月３１日止年度錄得的公司擁

有人應佔純利約８４６０萬元比較，有約４５％跌幅。

溢利下跌的主要原因包括集團上年的投資物業公允價值增幅較２０２１年減少，以及位於越

南的水泥業務由２０２１年度錄得的溢利，轉為２０２２年度錄得的虧損。（ｈｐ）

