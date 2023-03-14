【企業盈警】金地商置料去年溢利按年跌３７﹒７％至４７﹒７％

《經濟通通訊社１４日專訊》金地商置（００５３５）公布，與截至２０２１年１２月３１

日止年度公司持有人應佔溢利約４０﹒１４億元（人民幣．下同）比較，集團預計截至２０２２

年１２月３１日止年度，可能錄得公司持有人應佔溢利介乎約２１億元至２５億元，按年跌

３７﹒７％至４７﹒７％。

溢利減少主要因２０２２年較少物業交付以使其所貢獻之收入減少，一次性之議價收購收益

下跌以及待出售及發展中物業之減值撥備增加。（ｈｐ）

