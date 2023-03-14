《美元走勢－羅明立》今晚ＣＰＩ數據將影響聯儲加息決定

貨幣 東京收市 最高價 最低價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １３３﹒４７ １３４﹒０３ １３３﹒０２

歐元╱美元 １﹒０６８４ １﹒０７２４ １﹒０６８０

英鎊╱美元 １﹒２１７１ １﹒２１８３ １﹒２１４５

美元╱瑞郎 ０﹒９１３２ ０﹒９１４５ ０﹒９１０５

美元╱港元 ７﹒８４４２ ７﹒８４５０ ７﹒８３８０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美國接連兩間銀行，ＳＣＶ及Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ出事被接管，當

局立即推出緊急措施穩定市場信心，避免引發系統性風險。昨日（１３日）美國銀行股價繼續下

跌，投資者仍然擔心危機會蔓延，市場的緊張情緒並未平復，聯儲局現時面對左右為難的困局，

穩定物價的話需要加息，但加息則對缺乏流動性的銀行造成更大的壓力，下周會議上的政策決定

存在很大的變數。利率期貨走勢顯示下周會議按兵不動的可能性略低於五成％，除非局方決定完

結加息周期，個人相信加息０﹒２５％的機會仍然較高。今晚（１４日）的ＣＰＩ數據結果將影

響局方的決定。

歐元繼續反彈，初步阻力位於１﹒０７４０，下一步阻力位於１﹒０８００；初步支持位於

１﹒０６２０，短期將反覆上落為主。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 賣出英鎊 １﹒２２３０ １﹒２０８０ １﹒２２８０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 賣出澳元 ０﹒６６８５ ０﹒６６００ ０﹒６７２５

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

