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14/03/2023 15:58

【香港政情】發展局發文反駁交椅洲人工島填海非違反國策

　　《經濟通通訊社１４日專訊》發展局推動交椅洲人工島初步建議，面對外界質疑，當局在社
交媒體發文指，針對「違背國策」及「極端天氣下的安全風險」作出反駁，強調國務院的嚴格管
控圍填海通知並非禁止填海，而港府亦不時向中央匯報香港發展，包括交椅洲人工島進展。
　
＊交椅洲人工島填海非違反國策＊
　
　　發展局的文章反駁兩方面爭議，一方面是就填海工程違背國策之說，指出國務院在２０１８
年發布的《國務院關於加強濱海濕地保護－嚴格管控圍填海的通知》並不涵蓋香港特區，而有關
通知亦並非禁止填海，而是訂立嚴格制度審批填海項目，並容許國家重大戰略項目進行填海工程
。通知生效後內地已有填海項目獲得批准　。
　　發展局又強調，港府不時向中央匯報香港發展，包括交椅洲人工島項目。交椅洲填海工程亦
沒有違反《拉姆薩爾濕地公約》，因成為拉姆薩爾濕地並非單單取決於水深，交椅洲人工島所處
的位置以及鄰近水域，並非公約下劃定的濕地　。
　
＊人工島為應對極端天氣及氣候變化引入合適設計＊
　
　　至於就外界擔心人工島面對極端天氣下的水浸風險，發展局指，相比現有的海傍用地，交椅
洲人工島為全新創造的土地，有更大的空間在項目的規劃階段，預先為應對極端天氣及氣候變化
引入合適的設計。
　　有評論引述美國國家海洋及大氣管理局（ＮＯＡＡ）的報告，指出２１００年海平面可能上
升１﹒５米及其發生的機率超過１％。發展局指出，只是眾多不同機構的推算之一。而香港天文
台的推論，則在２１００年在非常高溫室氣體排放情景下　，海平面上升幅度介乎０﹒５７米到
１﹒０８米之間，中位數為０﹒７８米。政府可以在沿岸加高擋浪牆作為應對措施，獲得填海及
海岸抗禦專家委員會認同。（ｂｉ）
　
　

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