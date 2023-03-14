《再戰明天》中國公布零售銷售等數據，平保長建電能公布業績

《經濟通通訊社１４日專訊》中國公布零售銷售等數據，及平保長建電能公布業績，料為周

三（１５日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，英國財政大臣亨特提交英國政府的預算案，並委託英國預算責任辦

公室（ＯＢＲ）準備一份經濟和財政預測。



＊歐元區公布工業生產，美國公布ＰＰＩ等數據＊



數據方面，周三本港時間１０：００ａｍ，中國公布２月工業生產，年率升幅料由１﹒３％

擴大至２﹒６％，年初至今年率升幅料由３﹒６％收窄至２﹒６％；２月零售銷售年率料由下滑

１﹒８％改善至升３﹒５％，年初至今年率料由下滑０﹒２％改善至升３﹒５％；２月失業率料

由５﹒５％降至５﹒３％。本港時間３：００ｐｍ，德國公布２月批發物價。本港時間

６：００ｐｍ，歐元區公布１月工業生產，年率料由下滑１﹒７％改善至升０﹒３％，經季節調

整月率料由下滑１﹒１％改善至升０﹒３％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布２月生產者物價

指數，月率升幅料由０﹒７％收窄至０﹒３％，年率升幅料由６％收窄至５﹒４％；２月零售銷

售月率料由３％逆轉至下滑０﹒４％；３月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由負５﹒８惡化至負

７﹒８。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布３月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料由４２降至４０。

在本港，明日公布業績的公司有：長江基建集團（０１０３８）、越地（００１２３）、中

國平安（０２３１８）、金蝶國際（００２６８）、電能（００００６）、萬國數據

（０９６９８）等。（ｗａ）

