  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/03/2023 12:09

港燈全年純利升０﹒７％至２９﹒５億元，末期息１６﹒０９仙

　　《經濟通通訊社１４日專訊》港燈（０２６３８）公布，截至２０２２年１２月３１日止全
年純利２９﹒５４億元，按年升０﹒７２％，每股基本盈利３３﹒４３仙，派末期息１６﹒０９
仙，連同中期分派金額每股份合訂單位１５﹒９４仙，年內分派金額合共為每股份合訂單位
３２﹒０３仙，與２０２１年度相同。
　　期內收入１０７﹒９３億元，跌４﹒８６％；除稅前溢利３５﹒４８億元，跌１２﹒２９％
。（ｂｎ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態14/03/2023
被指干預加國大選，華裔商人稱近年和領館沒有來往
人氣文章財經熱話14/03/2023
矽銀風暴蔓延儲局或暫緩加息　匯控收購矽銀英國分支遭看淡插半成
人氣文章財經熱話14/03/2023
《午市前瞻》金融股恐慌未完不宜急於撈底滙控 3月減息不大可能
人氣文章市場動向14/03/2023
大新信用卡推出「白色情人節回禮大放送」
人氣文章香港要聞14/03/2023
瑪麗及北區醫院分別有病房設備電路板故障，無人受傷
人氣文章財經熱話14/03/2023
【矽銀爆雷】匯控收購SVBUK後股價受壓　如何解讀市場情緒？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金