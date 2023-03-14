港燈全年純利升０﹒７％至２９﹒５億元，末期息１６﹒０９仙

《經濟通通訊社１４日專訊》港燈（０２６３８）公布，截至２０２２年１２月３１日止全
年純利２９﹒５４億元，按年升０﹒７２％，每股基本盈利３３﹒４３仙，派末期息１６﹒０９
仙，連同中期分派金額每股份合訂單位１５﹒９４仙，年內分派金額合共為每股份合訂單位
３２﹒０３仙，與２０２１年度相同。
期內收入１０７﹒９３億元，跌４﹒８６％；除稅前溢利３５﹒４８億元，跌１２﹒２９％
。（ｂｎ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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