【企業盈警】鼎石資本料去年虧損擴大至不少於４０００萬元

《經濟通通訊社１４日專訊》鼎石資本（００８０４）公布，根據對集團最近期未經審核綜
合管理賬目及目前可得資料作出的初步評估，公司受到與證券抵押借貸服務有關的貿易應收款項
及應收貸款減值虧損帶來的不利影響，與截至２０２１年１２月３１日止年度的淨虧損４９０萬
元相比，公司預期於截至２０２２年１２月３１日止年度將錄得不少於４０００萬元的淨虧損。
（ｂｎ）
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