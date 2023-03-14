【企業盈警】鼎石資本料去年虧損擴大至不少於４０００萬元

《經濟通通訊社１４日專訊》鼎石資本（００８０４）公布，根據對集團最近期未經審核綜

合管理賬目及目前可得資料作出的初步評估，公司受到與證券抵押借貸服務有關的貿易應收款項

及應收貸款減值虧損帶來的不利影響，與截至２０２１年１２月３１日止年度的淨虧損４９０萬

元相比，公司預期於截至２０２２年１２月３１日止年度將錄得不少於４０００萬元的淨虧損。

（ｂｎ）



