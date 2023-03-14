【企業盈喜】凱升控股（１０２）料去年虧轉盈賺３０９０萬元

《經濟通通訊社１４日專訊》凱升控股（００１０２）發盈喜，預期去年業績將轉虧為盈，

２０２１年的虧損約２﹒７３８億元轉為２０２２年的溢利約３０９０萬元。預期業績改善主要

是由於２０２２年的收益較２０２１年增加約１﹒０６８億元或４０％；及於２０２１年就物業

、經營權及設備確認減值虧損約１﹒３６９億元，而於２０２２年並無錄得有關減值虧損。

（ａｃ）





