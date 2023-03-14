《小傳日記》你睇我蠢時我睇你蠢，點睇先最準？

《小傳日記》全世界都繼續關注緊矽銀爆雷事件，繼矽銀之後，第一共和銀行亦出現流動危

機要ＦＤＩＣ進場，另外又有處理Ｃｒｙｐｔｏ業務嘅Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ同樣被下

令關閉，成為美國歷來第三大規模的倒閉銀行。冧完一間又一間，情況就好似當年內房一間出事

就間間接連出事咁！

傳統金融市場出事，反而Ｃｒｙｐｔｏ界就企埋一邊食花生，ＤＯＧＥ（狗狗幣）創辦人

Ｂｉｌｌｙ Ｍａｒｋｕｓ就喺Ｔｗｉｔｔｅｒ大放「偉論」，話現代金融市場發生嘅每一件事

都係蠢到無朋友（「ｅｖｅｒｙ ｓｉｎｇｌｅ ｔｈｉｎｇ ａｂｏｕｔ ｍｏｄｅｒｎ

ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｍａｒｋｅｔｓ ｉｓ ｂａｔｓｈｉｔ ｉｎｓａｎｅ

ｓｔｕｐｉｄｉｔｙ」）。雖然就無直接講明邊一件事，不過喺而家咁風高浪急嘅時勢，好明顯

就講緊而家個環境啦。

條ｔｗｅｅｔ入面就無再解釋多啲點解佢覺得蠢，不過愈要諗佢點解就好似自己都蠢埋一份

咁。而最初Ｃｒｙｐｔｏ出現嘅原因，就係要對抗傳統央行對貨幣嘅監管，所以從根本就係同傳

統金融市場背道而馳，難怪佢會覺得金融市場就係蠢。而且ＤＯＧＥ叫得做ＤＯＧＥ，就係刻意

用一個ｍｅｍｅ命名嚟惡搞當時嘅Ｃｒｙｐｔｏ熱潮，點知真係紅咗，更加獲得馬斯克青睞。

至於Ｂｉｌｌｙ Ｍａｒｋｕｓ所講嘅蠢，普通定義嚟講，一門生意失敗咗就可以稱之為「

蠢」，因為當中一定涉及決策失誤先會導致失敗，而家兩間銀行執咗，某程度上係符合「蠢」嘅

定義。有傳統金融人士又會覺得，你做Ｃｒｙｐｔｏ就最蠢，炒完一鋪又跌過，搵朝唔得晚，呢

樣可能都畀傳統金融市場視之為蠢。不過留得青山在，近期矽銀爆雷期間，Ｃｒｙｐｔｏ又變成

一種避險工具，又炒高返，又好似蠢唔曬。講到尾其實都係共處一個孖屐，有時你蠢吓，有時我

蠢吓。

而身為ＤＯＧＥ頭號ｆａｎｓ嘅馬斯克，就ｃｏｍｍｅｎｔ話幾認同呢條「愚蠢論」，唔知

佢又覺唔覺得，買咗Ｔｗｉｔｔｅｒ都係一件「ｉｎｓａｎｅ ｓｔｕｐｉｄｉｔｙ」呢？請請

！



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