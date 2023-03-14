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14/03/2023 16:15

恒指低收４４８點報１９２４７，碧服跌５﹒４％，中芯逆市升７％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美國金融監管機構即使確保倒閉的矽谷銀行及
Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ　Ｂａｎｋ存戶能夠全數提取存款，並向銀行提供額外資金保障流動性，但
美國之銀行股仍然急挫，部分地區銀行股跌幅顯著。有投資銀行估計，聯儲局可能在下星期的議
息會議上暫緩加息，更甚者，有投行預期聯儲局下周會減息０﹒２５厘。
　　港股下跌，恒生指數全日收報１９２４７，跌４４８點或２﹒２７％，主板成交
１３０８﹒９５億元。恒生中國企業指數報６４３９，跌１５１點或２﹒２９％。恒生科技指數
報３７９０，跌１００點或２﹒５９％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及友邦
保險（０１２９９）；騰訊控股收報３４１﹒６元，跌３﹒２元或０﹒９３％，成交７３﹒６６
億元；阿里巴巴－ＳＷ收報８０元，跌３﹒２５元或３﹒９％，成交５８﹒９３億元；友邦保險
收報８０﹒７５元，跌３﹒７元或４﹒３８％，成交３３﹒８６億元。國指三大成交股份依次為
騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１２５﹒４元，跌３﹒６元或
２﹒７９％，成交３１﹒０６億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團

　　碧桂園服務（０６０９８）收跌５﹒３７％，報１２﹒３４元，該股成交約４０７４萬股，
涉資５﹒１０億元，盤中高見１３﹒２６元，最低見１２﹒２２元；龍湖（００９６０）跌
５﹒１９％，收報２０﹒１元；信義玻璃（００８６８）跌４﹒８７％，收報１３﹒６６元；滙
控（００００５）跌４﹒７１％，收報５３﹒６５元。
　　另外，中升控股（００８８１）收跌４﹒７％，報３２﹒４５元，該股成交約６１４萬股，
涉資２﹒０２億元，盤中高見３４﹒１元，最低見３２﹒２５元；小米（０１８１０）跌
４﹒６８％，收報１１元；舜宇光學科技（０２３８２）跌４﹒４１％，收報８４﹒５５元。
　　中芯（００９８１）逆市收升６﹒９６％，報１７﹒２２元，該股成交約１﹒１７億股，涉
資１９﹒９３億元，盤中高見１７﹒４８元，最低見１６﹒１元；長江基建集團（０１０３８）
升２﹒３４％，收報４３﹒８元；中電（００００２）升２﹒０６％，收報５７﹒１元。
（ｋｙ）

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