恒指低收４４８點報１９２４７，碧服跌５﹒４％，中芯逆市升７％

《經濟通通訊社１４日專訊》美國金融監管機構即使確保倒閉的矽谷銀行及

Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ存戶能夠全數提取存款，並向銀行提供額外資金保障流動性，但

美國之銀行股仍然急挫，部分地區銀行股跌幅顯著。有投資銀行估計，聯儲局可能在下星期的議

息會議上暫緩加息，更甚者，有投行預期聯儲局下周會減息０﹒２５厘。

港股下跌，恒生指數全日收報１９２４７，跌４４８點或２﹒２７％，主板成交

１３０８﹒９５億元。恒生中國企業指數報６４３９，跌１５１點或２﹒２９％。恒生科技指數

報３７９０，跌１００點或２﹒５９％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及友邦

保險（０１２９９）；騰訊控股收報３４１﹒６元，跌３﹒２元或０﹒９３％，成交７３﹒６６

億元；阿里巴巴－ＳＷ收報８０元，跌３﹒２５元或３﹒９％，成交５８﹒９３億元；友邦保險

收報８０﹒７５元，跌３﹒７元或４﹒３８％，成交３３﹒８６億元。國指三大成交股份依次為

騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１２５﹒４元，跌３﹒６元或

２﹒７９％，成交３１﹒０６億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團

。

碧桂園服務（０６０９８）收跌５﹒３７％，報１２﹒３４元，該股成交約４０７４萬股，

涉資５﹒１０億元，盤中高見１３﹒２６元，最低見１２﹒２２元；龍湖（００９６０）跌

５﹒１９％，收報２０﹒１元；信義玻璃（００８６８）跌４﹒８７％，收報１３﹒６６元；滙

控（００００５）跌４﹒７１％，收報５３﹒６５元。

另外，中升控股（００８８１）收跌４﹒７％，報３２﹒４５元，該股成交約６１４萬股，

涉資２﹒０２億元，盤中高見３４﹒１元，最低見３２﹒２５元；小米（０１８１０）跌

４﹒６８％，收報１１元；舜宇光學科技（０２３８２）跌４﹒４１％，收報８４﹒５５元。

中芯（００９８１）逆市收升６﹒９６％，報１７﹒２２元，該股成交約１﹒１７億股，涉

資１９﹒９３億元，盤中高見１７﹒４８元，最低見１６﹒１元；長江基建集團（０１０３８）

升２﹒３４％，收報４３﹒８元；中電（００００２）升２﹒０６％，收報５７﹒１元。

（ｋｙ）

