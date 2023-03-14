  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/03/2023 08:35

【大國博弈】英國發國防報告，辛偉誠：嚴肅應對中國帶來的挑戰

　　《經濟通通訊社１４日專訊》英國首相辛偉誠接受英國廣播公司訪問時稱，中國對世界秩序
構成挑戰，英方會保持警惕，捍衛價值觀並保護自身利益，會嚴肅應對中方帶來的挑戰，包括已
採取行動阻止中國投資半導體等敏感行業。
　　辛偉誠周一（１３日）公布新版的國防外交報告，將提到如何應對中國帶來的劃時代挑戰，
會增設基金應對國家安全挑戰，報告亦首次提及台灣問題。
　　報告將提到英國政府如何調整策略，應對中方在軍事、金融和外交方面日益令人關注的舉動
帶來的劃時代挑戰，當局會將現時撥給各部門展開中國認知培訓的資金增加一倍，另外增設一個
總值１０億英鎊的基金，更好應對國家安全挑戰實現在經濟、網絡安全、反恐和人權方面目標。
　
＊英方將制定更強硬措施應對台灣問題＊
　
　　報告亦提到台灣問題，指關注台灣周邊的軍事活動和企圖脅迫行為。《每日電訊報》報道，
英方將制定更強硬措施應對，但不建議與北京切斷外交聯繫。
　　《路透》統計，英國政府去年首九個月批准企業向台灣出口潛艇組件和技術的許可總值逾１
億英鎊，較過去六年總和多。在北京，外交部指如果屬實，將是嚴重違反一個中國原則，損害中
國主權和安全利益、破壞台海和平穩定，中方高度關注、堅決反對，敦促英方停止向台灣當局提
供軍事支援。（ｊｔ）

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事13/03/2023
《神州經脈》人大閉幕股市回穩　矽銀事件促資金回流
人氣文章中國故事13/03/2023
【兩會焦點】李強首秀拋金句：經濟前景長風破浪　要與民營做朋友
人氣文章財經熱話13/03/2023
【矽銀爆雷】匯控以1英鎊象徵式代價收購矽谷銀行英國子公司
人氣文章香港要聞13/03/2023
地區康健中心職員涉嫌行賄疫苗中心護士免打針獲針紙
人氣文章香港要聞13/03/2023
楊紫瓊奪奧斯卡最佳女主角，成首位亞裔影后
人氣文章財經熱話13/03/2023
《午市前瞻》修復裂口期間難斷言回升 矽銀破產或礙B仔股上市
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金