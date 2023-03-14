【大國博弈】英國發國防報告，辛偉誠：嚴肅應對中國帶來的挑戰

《經濟通通訊社１４日專訊》英國首相辛偉誠接受英國廣播公司訪問時稱，中國對世界秩序

構成挑戰，英方會保持警惕，捍衛價值觀並保護自身利益，會嚴肅應對中方帶來的挑戰，包括已

採取行動阻止中國投資半導體等敏感行業。

辛偉誠周一（１３日）公布新版的國防外交報告，將提到如何應對中國帶來的劃時代挑戰，

會增設基金應對國家安全挑戰，報告亦首次提及台灣問題。

報告將提到英國政府如何調整策略，應對中方在軍事、金融和外交方面日益令人關注的舉動

帶來的劃時代挑戰，當局會將現時撥給各部門展開中國認知培訓的資金增加一倍，另外增設一個

總值１０億英鎊的基金，更好應對國家安全挑戰實現在經濟、網絡安全、反恐和人權方面目標。



＊英方將制定更強硬措施應對台灣問題＊



報告亦提到台灣問題，指關注台灣周邊的軍事活動和企圖脅迫行為。《每日電訊報》報道，

英方將制定更強硬措施應對，但不建議與北京切斷外交聯繫。

《路透》統計，英國政府去年首九個月批准企業向台灣出口潛艇組件和技術的許可總值逾１

億英鎊，較過去六年總和多。在北京，外交部指如果屬實，將是嚴重違反一個中國原則，損害中

國主權和安全利益、破壞台海和平穩定，中方高度關注、堅決反對，敦促英方停止向台灣當局提

供軍事支援。（ｊｔ）

