  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/03/2023 08:54

【大國博弈】拜登在加州與英澳領袖會晤，確認快將與習近平通話

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美國總統拜登到加州與英國、澳洲領袖舉行三方會談，被記者
問到是否快將與中國國家主席習近平通話，拜登回應說是，但未有透露時間等詳情。
　　白宮國家安全顧問沙利文預期，在人大政協兩會結束、中國政府官員返回工作崗位後，拜登
有機會與習近平通話。陪同拜登到加州的沙利文又指，中美之間的競爭需要對話及外交，華府鼓
勵中國與美方高層建立規範化的溝通模式。
　　對於《華爾街日報》指習近平計劃與烏克蘭總統澤連斯基舉行視像會議，沙利文表示華府一
直公開及私下鼓勵兩人對話，讓中方聽到不單止俄羅斯的觀點，但烏方未證實習近平與澤連斯基
會否交談。
　
＊美國新年度國防預算８４２０億美元創新高＊
　
　　美國總統拜登上周公布的新財政年度預算案，當中國防預算達８４２０億美元創新高，按年
上升３﹒２％。五角大樓星期一（１３日）公布預算案細節，當中１７００億美元用於購買武器
，為歷來最多，包括採購２４枚高超音速導彈，空軍希望增購９６架軍機，當中７２架是戰機，
海軍就希望購買９艘新艦艇。另外為在印太區加強阻嚇，在「太平洋阻嚇倡議」編列９１億美元
，按年上升四成，亦是歷來新高。
　　國防部長奧斯汀指，中國迅速進行軍現代化，新年度國防預算讓美國在綜合防空、導彈防禦
、作戰能源效益、制空權、海上優勢等進行多方面關鍵投資，以維持對中國的軍事優勢。
　　副國防長希克斯指出，預算案反映華府嚴肅看待與中國的競爭，能打造世界上最致命、最具
韌性，最敏捷及最能積極回應的聯合作戰部隊，令北京領導人由今日起，到２０２７、２０３５
、２０４９年甚至之後的每一日評估侵略風險時，都會得出「今日不適合」行動的結論。
（ｊｔ）

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態14/03/2023
北韓向東部海域發射2彈道導彈，分析料回應韓美軍演
人氣文章國際動態14/03/2023
【俄烏開戰】據報習近平在下周訪問俄羅斯後，或與澤連斯基通話
人氣文章財經熱話14/03/2023
【虛幣世界】政府介入銀行倒閉事件，比特幣反彈
人氣文章中國故事13/03/2023
《神州經脈》人大閉幕股市回穩　矽銀事件促資金回流
人氣文章中國故事13/03/2023
【兩會焦點】李強首秀拋金句：經濟前景長風破浪　要與民營做朋友
人氣文章財經熱話13/03/2023
【矽銀爆雷】匯控以1英鎊象徵式代價收購矽谷銀行英國子公司
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金