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14/03/2023 13:36

《股林淘金－林家亨》矽谷銀行倒閉，央行或停加息

　　《股林淘金》自從美聯儲局在２０２２年堅持快速大幅度加息，觸發了全球系統性金融不穩
，曾被視為營運良好，主力服務於美國初創企業融資的美國矽谷銀行因所持債券減值太大，虧損
嚴重而至資不抵債，現由美國聯邦存款保險公司接管了。有評論員評論今次的危機是２００８年
的雷曼兄弟事件翻版，這種論述過分誇張，由於矽谷銀行的規模並不太大，其牽涉的業務也不如
雷曼兄弟般有大量金融衍生產品，所以對金融系統的衝擊也不大。當中有１２間香港上市公司與
矽谷銀行是有業務往來的，其中包括「Ｂ股」騰盛博藥（０２１３７）、堃博醫療
（０２２１６）、北海康成製藥（０１２２８）、雲頂新耀（０１９５２）、嘉和生物藥業
（０６９９８）、加科思藥業（０１１６７）、諾輝健康（０６６０６）、聖諾醫藥
（００２２５７）以及「醫藥股」康龍化成（０３７５９）。而非Ｂ股、醫藥股以外的上市公司
則有華興資本（０１９１１）、中智全球控股（０６８１９）及阜博集團（０３７３８）等等，
但美國政府已即時宣布保證所有存戶可以取回存款，這令火燒連環船的效應已經大大減低了。
　
　　在上星期之前投資市場曾分析鮑威爾的鷹派言論，估計他想把加息幅度由原本的０﹒２５厘
，提升至半厘，以助盡快控制通脹。但上周五（１０日）矽谷銀行爆煲後，為怕餘波未了，讓金
融市場喘定下來，美聯儲或會採取較保守的策略，只能加息０﹒２５厘，或甚至是暫停加息。現
時市場估計暫停加息的機會只有兩成，但假若今晚美國公布的ｃｐｉ數據是低於０﹒６％，則不
加息的機會率便會大幅提升了。
　
　　另外，鮑威爾本人從２０２２年開始大幅加息３╱４厘共４次，及加半厘和１╱４厘各兩次
，是否促成今次美國銀行業爆煲是大有嫌疑的。因為在２０１９年當時的美國總統特朗普指斥聯
儲局不應該加息，身為聯儲局局長的鮑威爾竟然不保持其獨立性，並聽令掉頭減息，令壓抑通脹
的努力半途而廢，致令上年通脹如脫韁野馬式的火箭爆升，這個罪責，鮑威爾內心豈能不知道？
故此在今時今日形勢下，鮑威爾或轉態暫停加息，也是情有可原的。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理林家亨》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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