【大國博弈】拜登稱快將與習近平通話，中方稱不能為溝通而溝通

《經濟通通訊社１４日專訊》美國總統拜登稱快將與展開第三任任期的中國國家主席習近平
通話，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，中美之間保持著必要溝通，但溝通的價值
和意義在於增進理解、管控分歧，不能為溝通而溝通，美方應當拿出誠意，以實際行動推動中美
關係重返正軌。
對於美國和南韓展開聯合軍演，北韓發射兩枚彈道飛彈作出回應，汪文斌稱對美韓軍演動
向表示嚴重關切，當前半島形勢高度複雜敏感，有關各方都應保持克制。（ｅｙ）
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