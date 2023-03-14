【ＦＯＣＵＳ】ＳＶＢ再曝潛規則，美元體系可信賴？

【ＦＯＣＵＳ】「Ｐｒｉｖａｔｉｚｉｎｇ Ｐｒｏｆｉｔｓ，Ｓｏｃｉａｌｉｚｉｎｇ

Ｌｏｓｓｅｓ（利潤私有化，損失社會化）」－－時隔１５年，美國政府再次「救助者」上身，

為金融玩家的上述冒險潛規則埋單。而閃電式遭接管的矽谷銀行（ＳＶＢ），在倒閉數日及數小

時前自誇蟬聯「最佳銀行」及全員發放獎金，更將此演繹到極緻。

眼見短期美債息暴瀉、加密貨幣狂飆，市場極限反轉押注ＦＯＭＣ最快６月減息、ＱＥ重臨

，鮑公下周議息如何維持公信力？更終極的問題是，當「零風險」資產可以隨時變臉「恐嚇所有

人」，到底何謂可信賴的系統？



＊終極利率押注直線跳水＊



短短三天，排名全美第１６大的矽谷銀行（資產２０９０億美元）、第３０大的

Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ（資產１１８０億美元）相繼倒閉，給在貨幣政策緊縮滯後效應

迷霧中，試圖再次重踩加息油門的美聯儲，送上當頭棒喝。

聯邦基金利率的領先指標兩年期美債孳息率，周一（１３日）短短一個交易日，就抹去過去

一個月的凌厲進賬，一度失守４％，創８０年代初沃克爾時代以來最大跌幅；市場對終極利率押

注，亦從上周的５﹒７％直線跳水至４﹒８％，野村、高盛分別疾呼本月「降息」及「停止加息

」。

加上多間美國中小銀行集體洗倉 「跌給ＦＥＤ看」，並牽動瑞信、ＩＮＧ、德國商業銀行

、意大利裕信、西班牙國際銀行等一眾歐洲銀行暴跌，「末日博士」魯比尼（Ｎｏｕｒｉｅｌ

Ｒｏｕｂｉｎｉ）警告，矽谷銀行倒閉正帶來全球蔓延的風險，警告歐洲一間涉及數萬億美元資

產的金融機構正岌岌可危。



＊ＢＴＦＰ計劃洩露聯儲底牌＊



如同１９９１年時以「毫無異議（ｗｉｔｈｏｕｔ ｄｉｓｓｅｎｔ）」確認出手救助新英

格蘭銀行，當時身在財政部的鮑威爾，如今坐上聯儲頭把交椅，周末再祭出銀行定期融資計畫

（ＢＴＦＰ）；而財長耶倫雖然咬定「不考慮大規模救助」，但美國聯邦存款保險公司

（ＦＤＩＣ）亦宣布，根據「系統性風險」例外情形，為ＳＶＢ和Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ

Ｂａｎｋ超過２５萬美元以上的未投保存款提供保障。

此無疑再次引爆華盛頓政壇有關「道德風險」之爭，更重要的是，其洩露了聯儲的底牌，即

為了捍衛「信心」，隨時可以為激進冒險、監管不善的銀行家、投資人善後兜底。尤其是當股神

巴菲特在他最新致股東信中警告「失控的通脹」「根深蒂固的天量赤字」之際，一輪新的ＱＥ和

減息蠢蠢欲動。



＊無風險美債實或最危險＊



即使財政部、聯儲、ＦＤＩＣ緊急發表聯合聲明穩定人心，但資訊時代下的羊群心理隨時一

呼百應，非系統重要性中小銀行的擠兌危機難言平息（下一個倒下的或是Ｆｉｒｓｔ

Ｒｅｐｕｂｌｉｃ Ｂａｎｋ、Ｗｅｓｔｅｒｎ Ａｌｌｉａｎｃｅ Ｂａｎｋ）；尤其是當儲

戶人人都可輕鬆通過手機ＡＰＰ提款轉賬（矽谷銀行單日即流失四分一存款），理論上任何銀行

的倒閉破產都可能在幾日之間。

更未知的，是美國銀行業對迅速疲軟的商業地產高達５﹒２萬億美元的風險敞口；而被視作

「零風險」的美國國債成為殺死矽谷銀行的裹著蜜糖的砒霜，更印證當年助克林頓入主白宮的選

戰大師卡維爾（Ｊａｍｅｓ Ｃａｒｖｉｌｌｅ）的一席話－－如果有輪迴，「我想轉世為債市

，因它令所有人聞風喪膽」－－當更多債市投資者意識到「零風險實則最危險」，債息將不降反

升並不斷自我強化

，令華府削赤字和聯儲ＱＴ難以為繼。

倘若真的如此，最終受傷的恐是美元信用，一年期美國信用違約互換（ＣＤＳ）昨日驟升近

６％至近８１（意味每１萬美元的美債違約風險保險成本為８１美元），接近歷史新高；若事件

持續發酵，或預示此輪由２０１１年５月起的美元上行周期即將反轉。下一個強勢貨幣，會否是

離岸價單日飆逾千點的人民幣？

