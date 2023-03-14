【矽銀爆雷】中信建投：矽銀事件對內地生物醫藥上市公司影響有限

《經濟通通訊社１４日專訊》美國矽谷銀行（Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｖａｌｌｅｙ Ｂａｎｋ，
ＳＶＢ）近日宣布破產倒閉，也是自２００８年金融危機以來，美國銀行規模最大的倒閉事件
，引發投資人關注。
中信建投研報指出，矽谷銀行因「流動性不足與資不抵債」被ＦＤＩＣ接管，並開始安排後
續存款償付計劃，總體來看對中國內地生物醫藥上市公司影響有限。近期的波動更多是市場情緒
影響。中信建投繼續長期看好國內創新藥械及產業鏈的優質公司。（ｃａ）
各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|國際動態14/03/2023
北韓向東部海域發射2彈道導彈，分析料回應韓美軍演
|國際動態14/03/2023
【俄烏開戰】據報習近平在下周訪問俄羅斯後，或與澤連斯基通話
|財經熱話14/03/2023
【虛幣世界】政府介入銀行倒閉事件，比特幣反彈
|中國故事13/03/2023
《神州經脈》人大閉幕股市回穩 矽銀事件促資金回流
|中國故事13/03/2023
【兩會焦點】李強首秀拋金句：經濟前景長風破浪 要與民營做朋友
|財經熱話13/03/2023
【矽銀爆雷】匯控以1英鎊象徵式代價收購矽谷銀行英國子公司
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰