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14/03/2023 09:02

【矽銀爆雷】中信建投：矽銀事件對內地生物醫藥上市公司影響有限

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美國矽谷銀行（Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｖａｌｌｅｙ　Ｂａｎｋ，
　ＳＶＢ）近日宣布破產倒閉，也是自２００８年金融危機以來，美國銀行規模最大的倒閉事件
，引發投資人關注。
　　中信建投研報指出，矽谷銀行因「流動性不足與資不抵債」被ＦＤＩＣ接管，並開始安排後
續存款償付計劃，總體來看對中國內地生物醫藥上市公司影響有限。近期的波動更多是市場情緒
影響。中信建投繼續長期看好國內創新藥械及產業鏈的優質公司。（ｃａ）

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