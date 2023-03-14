《匯市縱橫－蕭啟洪》平地一聲雷

《匯市縱橫》最近環球市場都比較動盪，人心惶惶，筆者最大的感受是每天睜開眼睛都可能

會有大事發生。最近，矽谷銀行暴雷事件相信讀者不多不少都有所耳聞，在上周尾聲時這個事件

被報道出來後，立刻市場的焦點都集中在此，較非農資料所引起的關注更甚。大家紛紛在想矽谷

銀行這次因債券巨虧而倒閉之後，會不會引發更廣泛的流動性危機，甚至新一輪的金融危機？至

少從市場表現來看，很多人是這麼想的。當天ＶＩＸ指數飆升，美債收益率創記錄大幅下跌，然

後市場對年內美國降息的預期又再攀升。上次類似事件，是去年１０月初的英國養老金危機，英

國央行宣布短期無限量買債，就平息了，所以這次市場走勢也可以類比一下。這家銀行規模不算

大，整體影響有限。不過關鍵是，以後這種事會不會愈來愈多？



雖然美聯儲局已經做出了相應的安排，基本就算是對矽谷銀行保底，但是情緒這個東西是很

難控制的，大家都會想，雖然矽谷銀行保底了，但如果出問題的銀行愈來愈多，儲戶的錢是否還

會有保證。所以即便有政府出來保底，市場的情緒也會有一個明顯的釋放過程。這其實是很正常

的現象，而銀行這種生意，其實背後就是信心和信用，如果都想把錢拿走，這就會發生擠兌，這

對於任何一個銀行來說都會有很大問題。而這一切讓市場迅速進入避險情緒，導致了美債收益率

快速下跌，但截止至筆者發稿前，看見市場已經稍微企穩，美債收益率開始掉頭向上。但是回看

事件本身來說，筆者覺得這次的事件發酵也是十分迅速的。記得上周三（８日）市場收盤之後矽

谷銀行宣布賣掉其ＡＦＳ下的債券之後，上周五（１０日）已經宣布破產了。目前來說，整個金

融系統，槓桿高相對比較脆弱，靠的就是信任。如果一旦信任沒了，一哄而散。所以周日晚

（１２日），美國決定出手相救，反應很快，不然禮拜一（１３日）不知道還有多少銀行要被擠

兌。



而說起矽谷銀行的倒閉，其實也有自身的原因。據筆者瞭解矽谷銀行其實屬於從小眾市場起

家。傳統銀行在２００８年次貸危機後，放貸條件都收緊了很多。基本上如果企業沒有抵押物以

及沒有利潤沒有正現金流的一般傳統銀行不會給企業放貸款。所以對於初創公司，矽谷銀行幾乎

是唯一一家願意給這類型公司進行貸款的公司。 而最近十年有很多公司，都是在開曼註冊，對

於這樣架構的公司，如果在美國別的銀行如果要進行貸款都比較不容易，但是矽谷銀行對這類架

構的公司放貸比較容易。所以在這樣的大背景下，矽谷銀行的客戶類型就比較接近，如果在經濟

周期出現變化的時候，如果客戶的類型過度集中在一個產業，不容易分散風險，在市場風向有所

轉變的時候難以進行改變，大型科企最近也面臨裁員的問題，面對初創市場的困境，矽谷銀行的

資產品質也受到一定程度的影響，此外利率飆升令這家銀行的持倉債券虧損超預期，而市場信心

突然逆轉令銀行存款急速流失而導致倒閉。



在過去這麼多年以來，市場都適應了低利率環境。很多人可能對於高房貸利率沒有過多的感

受。但是零利率時代過去了。我們都要適應新的時代。美聯儲低利率政策過久，導致了矽谷科技

企業的蓬勃，但是一旦收緊，首先感知的也是這類公司。矽谷銀行的事件就好像平地的一聲雷，

但是在美國官方大力干預這次事件後，相信問題傳導至其他銀行的風險應該可控，因此市場這幾

天的大幅波動可能過了點頭。但筆者相信在未來的一段時間裏，市場將依然會不明朗以及多變數

，各位市場參與者仍需保持謹慎。



＊本周策略＊



澳元：前周建議候低於０﹒６７２０水平買入澳元兌美元已成交，目標０﹒６９２０，止蝕

０﹒６６００。



離岸人民幣：上周建議候高於６﹒９８００沽出美元兌離岸人民幣已成交，並於目標

６﹒８５００平倉，獲利１３００點子。



歐元：本周建議候低於１﹒０６００水平買入歐元兌美元，目標１﹒０８００，止蝕

１﹒０４８０。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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