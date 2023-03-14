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14/03/2023 09:04

《珠玉之論－陳鳳珠》內地將積極保持太陽能的製造地位

　　《珠玉之論》國家能源局的數據顯示去年內地風電裝機容量按年上升１１﹒２％至３﹒７億
千瓦，太陽能發電裝機容量同比增加２８﹒１％至３﹒９億千瓦，反映內地持續推進發展風電及
太陽能發電，相信未來滲透率會逐步提升。
　
　　而工信部亦發布關於推動能源電子產業發展的指導意見，加快智能光伏創新突破，支持高效
低成本晶硅電池生產，提升太陽能光伏和新型儲能電池供給能力。同時要建立分布式光伏集群配
套儲能系統，促進數據中心等再生能源電力消費，加快適用於智能微電網的光伏產品和儲能系統
等研發，以滿足用戶個性化用電需求。
　
　　由於去年底晶硅的新產能逐步釋放，庫存快速累積，供應持續增加，晶硅價格於高位回落，
或有助減輕中下游光伏發展的成本壓力。但近期晶硅價格調整後回穩，隨著達到碳達峰的目標，
內地將積極發展環保能源，預期今年光伏行業將會加快發展。
　
　　另外，內地的硅片佔全球產量９７％，而美國及印度計劃發展國內供應鏈，以降低內地於光
伏行業的優勢，但內地正考慮將一項技術設置出口限制，以保持太陽能製造的主導地位，相信短
期內難以動搖內地於光伏行業的地位。
《安里證券有限公司研究部主管　陳鳳珠》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股票
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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