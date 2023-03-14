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14/03/2023 13:38

【香港要聞】民青局批出首個旅館青年宿舍，銅鑼灣提供１９４宿位

　　《經濟通通訊社１４日專訊》民政及青年事務局（民青局）今日向香港青年聯會（青聯）批
出首個在「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」下的項目。項目位於銅鑼灣摩理臣山道
一整幢酒店，共有９７間房間，可提供最多１９４個宿位。項目由青聯與紀惠集團合作推出，青
聯將以「ＢｅＬＩＶＩＮＧ　Ｙｏｕｔｈ　Ｈｕｂ」的名義營運。
　　項目其中一個特色是透過善用青年租戶的才能和熱誠，為青年提供參與社區外展工作的平台
，建立他們對社區的歸屬感，並透過青聯的會員網絡，為青年租戶提供生涯規劃、創業和實現夢
想方面的支援和增值服務。
　　民青局發言人表示，資助計劃在２０２３年１月初開始接受申請，至今約兩個月已批出第一
個項目，可見計劃獲相關持份者的支持。即使在香港通關後、旅遊業開始復甦同時，仍繼續有酒
店經營者參加計劃，與特區政府攜手做好青年工作。民青局會繼續與理念一致的非政府機構及相
關持份者合作，啟發青年，燃亮未來。
　　行政長官在２０２２年《施政報告》中宣布政府會研究不同方式增加青年宿舍供應，包括資
助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途。目標是在五年內提供額外約
３０００個宿位。為此，民青局在今年１月初推出資助計劃，資助非政府機構租用合適酒店和旅
館並將房間轉作青年宿舍用途。（ｃｌ）

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