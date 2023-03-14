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14/03/2023 16:28

【香港要聞】旅發局：香港國際龍舟邀請賽６月２４－２５日復辦

　　《經濟通通訊社１４日專訊》旅遊發展局宣布，由旅發局及中國香港龍舟總會（龍總）合辦
的「香港國際龍舟邀請賽」將於今年６月２４日（星期六）至２５日（星期日）在維多利亞港舉
行，市民旅客屆時可於尖沙咀東海濱至星光大道一帶欣賞連場激烈賽事。
　　旅發局指，今年活動計劃邀請本地、內地、台灣及海外各地的龍舟勁旅報名參賽，更首設獎
金予四大賽事的勝出隊伍。有興趣報名的隊伍可於下周一（２０日）起前往龍總網站報名。
（ｃｌ）
　

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