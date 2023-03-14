【香港政情】陳茂波明日訪問廣州，探討加速大灣區經濟融合

《經濟通通訊社１４日專訊》財政司司長陳茂波明日（１５日）訪問廣州。

在廣州期間，陳茂波會與廣東省和廣州市領導會面，探討深化兩地合作，共同加速推進高質

量發展和粵港澳大灣區的經濟融合。陳茂波也會到訪當地的創科企業，並與在當地工作和生活的

港人會面。

陳茂波將於同日晚上返抵本港。他離港期間，財政司副司長黃偉綸將署任財政司司長。

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