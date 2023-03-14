【香港政情】陳茂波明日訪問廣州，探討加速大灣區經濟融合

《經濟通通訊社１４日專訊》財政司司長陳茂波明日（１５日）訪問廣州。
在廣州期間，陳茂波會與廣東省和廣州市領導會面，探討深化兩地合作，共同加速推進高質
量發展和粵港澳大灣區的經濟融合。陳茂波也會到訪當地的創科企業，並與在當地工作和生活的
港人會面。
陳茂波將於同日晚上返抵本港。他離港期間，財政司副司長黃偉綸將署任財政司司長。
（ｃｌ）
各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|中國故事14/03/2023
《神州經脈》內地恢復赴華簽證辦理 地緣政治變局持續影響A股
|國際動態14/03/2023
俄羅斯提出延長糧食協議60天，烏方拒絕指違協議
|香港要聞14/03/2023
民青局批出首個旅館青年宿舍，銅鑼灣提供194宿位
|市場動向14/03/2023
ChangeNOW加密貨幣交易所在香港新監管制度下申領交易牌照
|香港要聞14/03/2023
九巴申請加價9.5%，城巴新巴申請劃一加價兩元
|FOCUS14/03/2023
【FOCUS】SVB再曝潛規則 美元體系可信賴？
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰