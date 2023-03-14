【國際要聞】俄羅斯提出延長糧食協議６０天，烏方拒絕指違協議

《經濟通通訊社１４日專訊》俄羅斯表示，對延長糧食協議「黑海糧食計劃」持開放態度，

同意延長６０天，但烏克蘭拒絕。

烏克蘭表示，之前簽定的條款容許延長１２０天，只延長６０天違反協議，烏克蘭現時正等

待聯合國和土耳其作為該協議擔保人的官方立場。

自去年７月開始以來，確保可以從３個港口安全出口農作物的「黑海糧食計劃」已使烏克蘭

能夠運出超過２４０萬噸糧食。若無法延期，將於本月１８日結束。（ｒｃ）

