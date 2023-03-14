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14/03/2023 14:26

【矽銀爆雷】分析料債券投資者確信美國國債孳息率已見頂

　　《經濟通通訊社１４日專訊》分析指，在矽谷銀行倒閉引發短債市場強勁反彈之前，債券投
資者就押注美國國債孳息率將在本輪周期見頂。矽谷銀行倒閉後，這已是共識。
　　分析認為，美國國債市場對矽谷銀行倒閉的強烈反應表明投資者認為聯儲局最終需要減息，
現時預計今年下半年聯儲局將減息兩次。
　　現時１０年期美國國債孳息率難以突破４厘，預計這將是所能達到的最高水平。（ｒｃ）

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