【外圍經濟】ＩＭＦ放寬阿根廷４４０億美元貸款計劃之要求

《經濟通通訊社１４日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）與阿根廷就４４０億美元貸款計

劃達成協議，決定放寬對阿根廷的要求。

ＩＭＦ表示，會改變要求阿根廷有４８億美元儲備積累的要求，但沒有說明新要求是多少。

ＩＭＦ阿根廷代表團團長Ｌｕｉｓ Ｃｕｂｅｄｄｕ表示，面對日益嚴重的乾旱挑戰，阿根

廷有必要採取更強而有力的政策來維持宏觀經濟穩定、應對不斷上升的通脹和改善近期的政策問

題。（ｒｃ）

