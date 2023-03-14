【企業盈警】中國玻璃（０３３００）料去年純利跌最多９０％

《經濟通通訊社１４日專訊》中國玻璃（０３３００）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度溢利淨額約８０００萬至１﹒１億元人民幣範圍，比２０２１年度溢利淨額跌約
８７﹒５３％至９０％。
該集團指，純利減少主因內地房地產行業低迷，致使浮法玻璃需求承壓及浮法玻璃價格同比
有所下降，以及疫情蔓延、國外地緣衝突及全球通脹加劇，導致主要原、燃材料價格及浮法玻璃
生產成本同比大幅上漲等綜合因素影響。
該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）
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