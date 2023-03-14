【企業盈警】中港石油（０６３２）料去年盈轉虧最少１０００萬元

《經濟通通訊社１４日專訊》中港石油（００６３２）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損不少於１０００萬元，２０２１年度純利約１﹒４８億元。
該集團指，轉盈為虧主因石油及相關產品銷售大跌，收益及毛利減少逾７５％，部分有關收
益於去年度減少被石油及天然氣分部現金產生單位減值虧損撥回約８００萬元所抵銷。
該集團預期於３月３１日或之前公布業績。（ｗｈ）
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