【企業盈警】恒達集團（０３６１６）料去年純利跌最多８０％

《經濟通通訊社１４日專訊》恒達集團（０３６１６）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度權益股東應佔溢利估計將減少約６５％至８０％，至介乎約６１３８萬至１﹒０７億元人民

幣。至於稅後溢利將減少約６５％至８０％。

該集團指，預期去年度溢利將會減少主因去年度毛利減少約４５％至５５％，主要歸因於持

作出售的物業單位成本增加。

該集團預期不遲於３月３１日公布業績。（ｗｈ）

