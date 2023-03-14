【企業盈警】海納智能（０１６４５）料去年虧損最多８００萬人幣

《經濟通通訊社１４日專訊》海納智能（０１６４５）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損不多於８００萬元人民幣，而２０２１年度純利約２６３０萬元人民幣。

該集團指，預期虧損主要歸因於原材料成本與人力成本大幅上升，造成毛利率下跌；應收債

券減值虧損撥備及股本工具未變現公允值虧損。為應對市場波動，該集團將透過集中採購、技術

創新及產品升級，盡最大努力減少成本及開支增加的不利影響。

該集團預期於３月公布業績。（ｗｈ）

