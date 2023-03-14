名創優品（０９８９６）普通股獲納入滬深港通，昨起生效

《經濟通通訊社１４日專訊》名創優品（０９８９６）公布，根據上海證券交易所及深圳證
券交易所分別刊發的公司，該集團普通股已獲納入滬港通及深港通，自昨天起生效。
該集團指，亦已獲恒生指數有限公司選中並納入６項指數的成分股，而股份獲納入滬深港通
交易機制反映市場對其業務表現及增長前景的肯定，預期該納入將有助於擴大股東基礎，並提升
股份交易流動性，得以通過金融市場與中國內地的用戶、合作夥伴及投資者分享其增長軌跡及進
一步成功。（ｗｈ）
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