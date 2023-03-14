【企業盈警】海昌海洋公園（０２２５５）料去年盈轉虧１４億人幣

《經濟通通訊社１４日專訊》海昌海洋公園（０２２５５）公布，預期截至去年１２月３１

日止年度虧損約１４億元人民幣，２０２１年度純利８億元人民幣。

該集團指，轉盈為虧主因去年上半年受ＣＯＶＩＤ－１９疫情反覆影響，該集團須遵循各地

相關部門的防控指引和要求，包括階段性閉園和限流等。

該集團將於３月下旬公布業績。（ｗｈ）

