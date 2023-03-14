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14/03/2023 08:10

【企業盈警】中星集團（０５５）料去年虧損最多１２００萬元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中星集團（０００５５）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損３００萬至１２００萬元，２０２１年度虧損１１１０萬元。
　　該集團指，虧損主因去年度持作買賣投資公平值虧損約７８０萬元、投資物業公平值虧損約
１４５０萬元，以及物業發展業務以及製造及銷售業務分類虧損。
　　該集團預期於３月２７日公布業績。（ｗｈ）

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