《日入而息》港燈全年純利微升，傳招商局及中遠等購和記港口權益

《今天重點》

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傳招商局及中遠集團等有意以４０億美元收購和記港口兩成權益

港燈（０２６３８）全年純利升０﹒７％至２９﹒５億元，末期息１６﹒０９仙；港燈去年售電

量降至９９﹒４１億度，將提升燃氣發電比例

傳文遠知行秘密申請美國上市，擬集資最多５億美元

港交所（００３８８）姚嘉仁稱消費板塊佔港股市值兩成，料中國重開刺激全球增長

李家超稱陸續拜訪不同部委，與眾局長做好準備工作；李家超繼續訪京行程，今早拜訪財政部；

李家超與財政部部長會面，獲讚揚勇於擔當、務實有為

發展局發文反駁交椅洲人工島填海非違反國策

九巴申請加價９﹒５％，城巴新巴申請劃一加價兩元

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《即日市況》

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恒指低收４４８點報１９２４７，碧服跌５﹒４％，中芯逆市升７％

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《深滬股市》

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大盤震盪滬綜指收跌０﹒７２％，恐慌情緒推高成交

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《美元匯價》

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今晚ＣＰＩ數據將影響聯儲加息決定

歐元最新報１﹒０７１２╱１３，日圓最新報１３４﹒１６╱１７

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《公司業績》

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港燈（０２６３８）全年純利升０﹒７％至２９﹒５億元，末期息１６﹒０９仙

大生地產（０００８９）料去年綜合溢利按年跌４０％，基本溢利按年跌３０％

中國飛機租賃（０１８４８）去年純利跌８６％，派息１５仙

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《公司資訊》

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傳文遠知行秘密申請美國上市，擬集資最多５億美元

亞洲聯合基建（００７１１）簽訂１１億元三年期定期貸款協議

泰加保險（０６１６１）委任吳宇為董事會主席

馬斯克否認叫停合作，稱特斯拉與比亞迪（０１２１１）維持正面關係

小米（０１８１０）旗下ＺＭＩ澄清：拼多多等平台「紫米官方旗艦店」非公司旗下

海底撈（０６８６２）內地出新規：禁單點清水鍋，必須付費點一個湯底

港交所（００３８８）姚嘉仁稱消費板塊佔港股市值兩成，料中國重開刺激全球增長

港燈（０２６３８）去年售電量降至９９﹒４１億度，將提升燃氣發電比例

騰訊會議調整免費版、會員版多項服務功能

滙盈控股（００８２１）成功配售３億股，淨籌約３５２０萬元

潤地（０１１０９）２月總合同銷售金額按年升１﹒４７倍

中銀香港（０２３８８）今日向聯交所申請增設人民幣櫃台

Ａｐｏｌｌｏ智慧出行（００８６０）夥巨灣技研一同開發極速電池系統

名創優品（０９８９６）過去３年利潤水平持續攀升，消費者愈發重視性價比

富通保險推出限時優惠，預繳全期保費可享保證５％年利率

百勝中國（０９９８７）距離完全復甦仍需時，對中國長期機遇有信心

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《國企紅籌》

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康希諾生物（０６１８５）購買３﹒５億元人民幣結構性存款

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《中國要聞》

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上海市政府下周一將發售２０億元櫃台債

深圳證監局為擬上市企業展開培訓，講解全面註冊制改革

國資委與重慶簽署協議，推動建設成渝地區雙城經濟圈

抖音集團表示去年企業社會責任集中鄉村發展古籍保護

短期內難見降準出台，機構料３月ＭＬＦ增量平價續做

甲流抗原檢測試劑受關注，淘寶搜索熱度超６６６萬

深圳要求加快推動供應鏈服務業高質量發展

國家市監局表示新能源車相關投訴去年增近６３％

被人行罰沒１６９６萬元，渤海銀行表示基本完成整改

江蘇要求全力支持平台企業發展，稱直接影響當地經濟

外交部表示２０２０年３月前簽發仍在有效期簽證可入境

中國明開放第二批出國遊，旅遊平台搜索量暴漲３倍

人行２９０億逆回購利率持平，淨投放２６０億

教育部表示連續３年把「雙減」作為教育督導一號工程

花旗表示華僑永亨及浙商銀行入外匯局銀行間做市商名單

中國及緬甸據報正討論恢復跨國鐵路建設工程

日方同意吳江浩接任中國駐日大使冀有助穩定兩國關係

民生證券股權拍賣獲三家報名，浙商、東吳參與競拍

首批１１家主板註冊制ＩＰＯ企業全部過會

工信部表示加快５Ｇ等建設應用，壯大數字經濟核心產業

上交所將於周六開展全面註冊制發行業務通關測試

明開第二批出境遊，中國外交部表示多國盼中國遊客到訪

教育部表示大力實施教育數字化戰略行動

張慶偉晉全國人大副委員長，沈曉明接任湖南省委書記

被問習近平會否訪俄，中國外交部稱沒有可發布消息

綠地控股寬限期內償付２７億美元境外債利息

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《寶島快訊》

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台股收跌１﹒３％，報１５３６０﹒４２點

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《國際要聞》

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俄羅斯提出延長糧食協議６０天，烏方拒絕指違協議

北韓向東部海域發射２彈道導彈，分析料回應韓美軍演

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《外圍經濟》

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ＩＭＦ放寬阿根廷４４０億美元貸款計劃之要求

野村預料聯儲局下周會減息並停止量化緊縮

政府介入銀行倒閉事件，比特幣反彈

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《大國博弈》

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澳洲稱已就核潛艇交易向中國通報情況

被指干預加國大選，華裔商人稱近年和領館沒有來往

拜登稱快將與習近平通話，中方稱不能為溝通而溝通

美英澳開展核潛艇合作，中方斥為地緣政治私利犯險

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《矽銀爆雷》

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中信建投表示矽銀事件對內地生物醫藥上市公司影響有限

分析料債券投資者確信美國國債孳息率已見頂

投資者恐慌性拋售，第一共和銀行創紀錄收跌６２％，

浦發銀行微跌，有可能收購浦發矽谷銀行５０％股權

矽谷銀行倒閉導致嘉信理財創辦人財富大縮水

矽谷銀行倒閉阻礙了美國加州低收入房屋建築項目

聯儲局展開內部調查，矽銀倒閉引發外界批評監管不力

高盛表示匯控購ＳＶＢ ＵＫ可加強其服務科技業的能力

澳銀無矽銀及Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ風險敞口

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《其他消息》

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公務員事務局表示「全政府動員」內部聯絡仍有改善空間

李家超稱陸續拜訪不同部委，與眾局長做好準備工作；李家超繼續訪京行程，今早拜訪財政部

發展局發文反駁交椅洲人工島填海非違反國策

顏汶羽稱關愛隊資助額低，料不會取代區議會

九巴申請加價９﹒５％，城巴新巴申請劃一加價兩元

博愛醫院藥車電線損毀，警方初步相信不涉及刑事

民青局批出首個旅館青年宿舍，銅鑼灣提供１９４宿位

瑪麗及北區醫院分別有病房設備電路板故障，無人受傷

警方國安處拘捕兩男子，涉嫌管有煽動刊物

金管局表示２月外匯基金境外資產減少５３０億元

九巴表示申請加價９﹒５％合理，冀政府盡快批准

旅發局表示香港國際龍舟邀請賽６月２４－２５日復辦

逾九成香港金融機構認為跨境支付對拓展大灣區活動至關重要

上訴審裁處確認證監向譴責一通及罰款６０萬元的決定

港府下周舉辦論壇，逾百頂尖家族辦公室將出席

房協長者屋「豐頤居」預計最快年中入伙，已有５００人申請

深股通額度全日用近３３億元，外資連續兩日流入；滬股通今賣盤超買盤流出７億元，陸股通流

入近８億元

中原按揭表示２月新批按保量創９個月新高，料數字續升

何文田瑜一１Ｂ期首推不少於５０伙，月內正式開售

油麻地甘霖大廈全幢放售，市場估值約２﹒３億元

匯豐調查指亞太區企業將供應鏈移往鄰近地區

旅行社表示高鐵復辦多五成生意，冀增加班次應付需求

雅虎調查指８７％香港消費者認識元宇宙，屬亞太區之冠

高力倡簡化生地轉為創科設施程序，以實現創科發展藍圖

本港２月安老按揭登記跌２８％，中銀香港巿佔率領先

屯門飛揚２期周四公布首張價單，六成單位低於４００萬

星展舉辦首個由中小企主導數碼藝術展覽

ｌｉｖｉ推商業銀行服務，目標未來２至３年收支平衡

ＫＯＫＯ ＨＩＬＬＳ第３Ｂ期ＫＯＫＯ ＭＡＲＥ料周內上樓書

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