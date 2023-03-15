  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/03/2023 07:50

《國金頭條》最嚴重時刻已過？地區銀行股推動，美股全線反彈

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美股遭受美國銀行業連環爆雷影響後，周二（１４日）在地區
銀行股推動下全線反彈。對銀行業危機可能蔓延的焦慮情緒得到緩和，有傾向樂觀的華爾街市場
分析認為，今次銀行業動盪的最嚴重時期已經過去。
　　雖然評級公司對美國金融業的負面評論，仍令銀行股漲勢受到一定限制，但ＫＢＷ銀行股指
數收盤上漲３﹒２％。此前標普將Ｆｉｒｓｔ　Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｂａｎｋ公司評級置入負面
觀察名單，一度導致該公司停牌。穆迪則將整個銀行業的評級展望下調至負面。
　　道指上漲３３６﹒２６點，１﹒１％，報３２１５５﹒４點。納指上漲２３９﹒３１點，或
２﹒１％，報１１４２８﹒１５點。標普５００上漲６３﹒５３點，１﹒７％，報
３９２０﹒５６點。
　　通脹方面，美國２月ＣＰＩ上漲０﹒４％，符合經濟學家預期。備受關注的核心ＣＰＩ增長
０﹒５％，略高於０﹒４％的預估中值。２年期美國國債孳息率攀升至４﹒３厘，市場預計聯儲
局下周仍將加息２５基點。
　　美匯指數於紐約尾盤持穩於１０３﹒６７。紐約期金下跌５﹒６０美元，或０﹒３％，報每
盎司１９１０﹒９０美元。
　
＊油價跌至３個月低點＊
　
　　原油價格尾盤跳水至３個月低點，市場供應充足以及對美國經濟前景的不安情緒加劇，促使
多頭紛紛逃離市場。紐約期油跌３﹒４７美元，報每桶７１﹒３３美元。布蘭特期油下跌
３﹒３２美元，報每桶７７﹒４５美元。（ｊｆ）

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事14/03/2023
《神州經脈》內地恢復赴華簽證辦理　地緣政治變局持續影響A股
人氣文章國際動態14/03/2023
俄羅斯提出延長糧食協議60天，烏方拒絕指違協議
人氣文章香港要聞14/03/2023
民青局批出首個旅館青年宿舍，銅鑼灣提供194宿位
人氣文章市場動向14/03/2023
ChangeNOW加密貨幣交易所在香港新監管制度下申領交易牌照
人氣文章香港要聞14/03/2023
九巴申請加價9.5%，城巴新巴申請劃一加價兩元
人氣文章FOCUS14/03/2023
【FOCUS】SVB再曝潛規則　美元體系可信賴？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金