《國金頭條》最嚴重時刻已過？地區銀行股推動，美股全線反彈

《經濟通通訊社１５日專訊》美股遭受美國銀行業連環爆雷影響後，周二（１４日）在地區

銀行股推動下全線反彈。對銀行業危機可能蔓延的焦慮情緒得到緩和，有傾向樂觀的華爾街市場

分析認為，今次銀行業動盪的最嚴重時期已經過去。

雖然評級公司對美國金融業的負面評論，仍令銀行股漲勢受到一定限制，但ＫＢＷ銀行股指

數收盤上漲３﹒２％。此前標普將Ｆｉｒｓｔ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ Ｂａｎｋ公司評級置入負面

觀察名單，一度導致該公司停牌。穆迪則將整個銀行業的評級展望下調至負面。

道指上漲３３６﹒２６點，１﹒１％，報３２１５５﹒４點。納指上漲２３９﹒３１點，或

２﹒１％，報１１４２８﹒１５點。標普５００上漲６３﹒５３點，１﹒７％，報

３９２０﹒５６點。

通脹方面，美國２月ＣＰＩ上漲０﹒４％，符合經濟學家預期。備受關注的核心ＣＰＩ增長

０﹒５％，略高於０﹒４％的預估中值。２年期美國國債孳息率攀升至４﹒３厘，市場預計聯儲

局下周仍將加息２５基點。

美匯指數於紐約尾盤持穩於１０３﹒６７。紐約期金下跌５﹒６０美元，或０﹒３％，報每

盎司１９１０﹒９０美元。



＊油價跌至３個月低點＊



原油價格尾盤跳水至３個月低點，市場供應充足以及對美國經濟前景的不安情緒加劇，促使

多頭紛紛逃離市場。紐約期油跌３﹒４７美元，報每桶７１﹒３３美元。布蘭特期油下跌

３﹒３２美元，報每桶７７﹒４５美元。（ｊｆ）

