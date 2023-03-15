《運籌帷幄－梁業豪》淡友大戶改沽非科技股

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

顯著向淡和偏好。昨天（１４日）市況所見，淡友繼續向好友進迫，令每個即市反彈浪只引來了

更多沽盤。恒指與國指於早市曾分別跌至１９１９３和６４２３（午市進一步跌至１９１２３和

６３９８），再創（ａ）浪自１月２７日高位２２７０１和７７７４展開以來的新低位。然而，

當上述兩個指數的新低位出現時，科技指數於３７７８已找到支持，沒有跌越上周五（１０日）

低位３７５４，午市亦然。由此可見，淡友大戶已將推低港股大市的武器對準非科技股，其中一

個原因相信為科技股已呈嚴重超賣。

本欄認為，港股跌抵現水平後，與大市的轉角位已非常接近；按值博率，繼續造淡圖利的行

動完全不獲支持，短線投機者應捕捉入市持好倉的良機。至於中長線投資者，若現時才考慮入市

減持，當然太遲。只要大家以上述合適的實際持貨量應市，並於投資組合內持有強勢股，可耐心

等候（ｂ）浪反彈正式展開，完全沒有需要清貨，投機性看後市顯著再淡。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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