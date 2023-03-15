  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/03/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》淡友大戶改沽非科技股

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
顯著向淡和偏好。昨天（１４日）市況所見，淡友繼續向好友進迫，令每個即市反彈浪只引來了
更多沽盤。恒指與國指於早市曾分別跌至１９１９３和６４２３（午市進一步跌至１９１２３和
６３９８），再創（ａ）浪自１月２７日高位２２７０１和７７７４展開以來的新低位。然而，
當上述兩個指數的新低位出現時，科技指數於３７７８已找到支持，沒有跌越上周五（１０日）
低位３７５４，午市亦然。由此可見，淡友大戶已將推低港股大市的武器對準非科技股，其中一
個原因相信為科技股已呈嚴重超賣。
　　本欄認為，港股跌抵現水平後，與大市的轉角位已非常接近；按值博率，繼續造淡圖利的行
動完全不獲支持，短線投機者應捕捉入市持好倉的良機。至於中長線投資者，若現時才考慮入市
減持，當然太遲。只要大家以上述合適的實際持貨量應市，並於投資組合內持有強勢股，可耐心
等候（ｂ）浪反彈正式展開，完全沒有需要清貨，投機性看後市顯著再淡。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態15/03/2023
美國海關扣留的涉疆中國進口貨，據報三分之一獲解封
人氣文章90後投資達人 - 朱公子15/03/2023
重回70,000既路途上，散戶必須具備的持貨心態 讓你達致財務自由！
人氣文章國際動態15/03/2023
美俄首次空中直接「碰撞」，美軍無人機墜黑海
人氣文章財經熱話15/03/2023
【虛幣世界】比特幣先升後回，通脹數據刺激大市造好
人氣文章中國故事14/03/2023
《神州經脈》內地恢復赴華簽證辦理　地緣政治變局持續影響A股
人氣文章國際動態14/03/2023
俄羅斯提出延長糧食協議60天，烏方拒絕指違協議
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金